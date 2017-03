Aucune accusation déposée dans une enquête de l'UPAC sur le MTQ

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé mardi après-midi qu’il ne portera pas d’accusations dans un dossier d’enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) concernant le ministère des Transports (MTQ), dont des fonctionnaires étaient visés par des allégations de production et d’utilisation de faux documents et d’abus de confiance.



L’affaire avait fait grand bruit au printemps 2016, après que l’ex-ministre Robert Poëti eut fait état de pratiques douteuses au MTQ. L’UPAC avait alors confirmé qu’elle menait « des enquêtes » sur des irrégularités au MTQ. La décision du DPCP concerne l’une d’elles.

Or, celle-là ne mènera à aucune accusation criminelle, a tranché mardi le DPCP. « Le Directeur des poursuites criminelles et pénales conclut qu’aucun acte criminel n’a été commis. En conséquence, aucune accusation criminelle ne sera déposée dans ce dossier », a-t-il écrit dans un communiqué.



Cela ne signifie pas pour autant que l’ensemble des enquêtes menées par l’UPAC au sujet du MTQ ne débouchera pas sur des accusations, a précisé la porte-parole de l’UPAC, Anne-Frédérick Laurence. « Il y avait plusieurs allégations, donc plusieurs enquêtes, a-t-elle rappelé. Ça, c’est la décision dans ce dossier-là [seulement]. »



Prouver l’intention



Le dossier en question concernait des allégations de production et d’utilisation de faux documents et d’abus de confiance par des fonctionnaires du MTQ.



Pour pouvoir déposer des accusations, le DPCP doit non seulement être en mesure de prouver que des gestes répréhensibles ont été posés, il doit aussi pouvoir démontrer l’intention malveillante derrière ces gestes. « L’enquête effectuée révèle que c’est par erreur que des versions de travail des documents ont été utilisées par les fonctionnaires, a conclu le DPCP. Même si certains éléments inscrits sur les documents en cause pourraient apparaître inexacts, l’enquête ne révèle aucun geste de nature criminelle dans la préparation, la modification ou l’utilisation de ces documents. »



Cette affaire prend racine dans des révélations faites par Robert Poëti, au printemps. L’ex-ministre des Transports avait alors rapporté qu’il avait remarqué des irrégularités au MTQ et qu’il s’en était plaint à son successeur, Jacques Daoust.



Ses doutes étaient tels qu’il avait embauché une employée de l’UPAC, Annie Trudel, afin qu’elle agisse comme vérificatrice indépendante. Elle aurait elle-même abandonné ce mandat en raison du manque de collaboration du MTQ. Selon elle, il y avait au MTQ des cas d’intimidation de vérificateurs internes, des irrégularités dans l’octroi de contrats de gré à gré accordés et des pratiques comptables irrégulières.



L’UPAC n’a jamais confirmé le nombre d’enquêtes qu’elle a menées au sujet du MTQ. Selon l’opposition à Québec, qui se base sur des échanges avec le commissaire de l’UPAC, il y en aurait eu une quinzaine.