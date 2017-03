Un budget le 28 mars, sans baisses d’impôt

Les Québécois qui espéraient voir des baisses d’impôt dans le prochain budget seront déçus. Le ministre des Finances, Carlos Leitão, ne veut pas autoriser des baisses « payées directement sur la carte de crédit ».



C’est ce qu’il a déclaré mardi lors d’un point de presse conjoint avec le premier ministre Philippe Couillard.



À ceux qui pourraient trouver que ce n’est pas à la hauteur des engagements passés, M. Couillard a souligné qu’il a déjà aboli la taxe santé et que « ce n’est pas anodin ».



Le budget sera déposé le mardi 28 mars prochain. Ce prochain budget sera équilibré, a souligné M. Leitão. « Le Québec dans le rouge, on parlait souvent de cela, c’est fini pour de bon. »



Le ministre des Finances a par ailleurs ajouté qu’il y aurait « plus de moyens en éducation et plus de services en santé » malgré les transferts fédéraux décevants obtenus la semaine dernière.

Plus de détails suivront.