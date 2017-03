Félix Pinel ne sera pas candidat à la direction du Bloc québécois

Félix Pinel annonce qu’il doit renoncer à se porter candidat à la direction du Bloc québécois (BQ), ce qui pave la voie à un couronnement de la candidate Martine Ouellet, à moins d’un imprévu.

Sur sa page Facebook, Félix Pinel explique que son bulletin de mise en candidature ne porte pas les signatures de 1000 membres en règle nécessaires, dont 15 provenant de 25 circonscriptions différentes.

Dans son texte, M. Pinel écrit que les gens pourront ainsi procéder au couronnement qu’ils espéraient tant.

Il affirme que le parti et le président d’élection, Pierre Bouchard, ont décidé d’empêcher qu’il y ait une véritable course plutôt que de s’ouvrir et faire le plein de nouveaux membres. Il leur reproche d’avoir mis en place des dispositions qui ont amputé de 30 jours la période pour faire signer les bulletins de mise en candidature par de nouveaux membres.

Félix Pinel conclut néanmoins son message en écrivant qu’il est au Bloc québécois pour y rester. Il compte aussi se rallier à Martine Ouellet.

M. Pinel a mordu la poussière aux élections fédérales de 2015 dans la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, au nord de Montréal, face à la candidate Linda Lapointe, du Parti libéral (PLC).