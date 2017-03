Lettre à Gabriel Nadeau-Dubois

Monsieur,

J’ai bien lu votre texte, et spécialement les lignes qui suivent : « Je le fais parce qu’il faut nous débarrasser de la classe politique qui nous gouverne depuis 30 ans. Elle a trahi le Québec. Elle a toujours choisi ses amis — les grandes entreprises, les firmes d’ingénieurs, le lobby des médecins — avant le peuple québécois. Qu’elle soit ou non au pouvoir, qu’elle soit rouge ou bleue, elle fait toujours les mêmes choix. Elle a choisi le libre-échange au lieu de s’assurer que les gens en région puissent avoir un emploi et en vivre. »

Je vous remercie pour ces aimables propos, moi qui ai été député de Sainte-Marie–Saint-Jacques durant 20 ans avec des majorités plus que confortables. Merci également pour les électrices et électeurs de cette circonscription, qui selon vous ont élu un traître.

Quand vous aurez représenté vos électeurs durant vingt ans et fait avancer des causes (entre autres les droits des LGBTQ), nous nous reparlerons. Je suis de gauche, et le resterai, mais la gauche humaniste et non pas idéologique.

Bien à vous,