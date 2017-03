Le PQ dénonce les accusations de «trahison» lancées par Gabriel Nadeau-Dubois

Le Parti québécois s’offusque de l’accusation de « trahison » portée contre « la classe politique qui nous gouverne depuis 30 ans » par le candidat vedette de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, jeudi.

« Pour nous, c’était vraiment important de saluer son engagement et son arrivée en politique. Toutefois, comme beaucoup de gens aussi hier, je dois dire qu’on a été passablement déçu du ton employé par M. Nadeau-Dubois lors […] de sa première déclaration en tant que politicien », a affirmé la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, lors d’un point de presse au quartier général du PQ à Montréal vendredi.

M. Nadeau-Dubois avait insisté jeudi sur la nécessité de « sortir du pouvoir la classe politique » tenant les commandes du pouvoir depuis trois décennies. « Cette classe politique a trahi le Québec. Elle a toujours choisi ses amis — les grandes entreprises, les firmes d’ingénieurs, le lobby des médecins — avant le peuple québécois. Qu’elle soit ou non au pouvoir, qu’elle soit rouge ou bleu, elle fait toujours les mêmes choix », avait-il déclaré à l’occasion du lancement de sa campagne au poste de porte-parole de Québec solidaire, jeudi.

Le PQ, qui a formé le gouvernement du Québec plus de 10 ans au fil des 30 dernières années, a été vexé.

Dire que le Parti québécois a trahi le Québec dans les 30 dernières années, c’est faux. Paul St-Pierre Plamondon, auteur du rapport «Osez repenser le PQ»

M. Nadeau-Dubois a livré un « discours sans nuances » digne de « plus vieux politiciens », a déploré Mme Fournier. Si l’« objectif » de l’ex-figure de proue de la grève étudiante du printemps 2012 était de « séduire les jeunes […], c’est raté », est d’avis l’élue de 24 ans. Le Québec a fait « de grandes avancées » grâce aux gouvernements dirigés par Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry et Pauline Marois, a-t-elle souligné, pointant la création du réseau des centres de la petite enfance (CPE), l’adoption de la Loi sur l’équité salariale et la Paix des Braves.

L’auteur du rapport Osez repenser le PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a invité la nouvelle recrue de Québec solidaire à « se garder d’alimenter le cynisme en disant des choses à des fins partisanes qui, on le sait, ne sont pas vraies », c’est-à-dire des mensonges. « Dire que le Parti québécois a trahi le Québec dans les 30 dernières années, c’est faux. Dire […] que le Parti québécois, c’est comme le Parti libéral, je suis désolé, c’est faux, les exemples sont nombreux », a-t-il martelé, s’abstenant toutefois de réclamer des excuses à M. Nadeau-Dubois.

Le candidat au poste de porte-parole masculin de QS, ainsi qu’à l’investiture de QS dans la circonscription de Gouin, a de son côté nuancé ses propos.

« Quand je parle de trahison, cela ne veut pas dire que rien de bon n’a été fait depuis 30 ans, encore moins que tous les députés ont individuellement été des traîtres. Plusieurs avancées ont été faites, des gens honnêtes se sont impliqués. Ce que je déplore, c’est d’avoir promis mer et monde d’une élection à l’autre et d’avoir finalement renoncé. D’avoir préféré écouter les comptables, les avocats et les banquiers. D’être devenus “respectables” plutôt que d’avoir eu l’audace de changer les choses », a-t-il écrit sur sa nouvelle page de « personnalité publique » sur Facebook — qui est déjà suivie par près de 5500 personnes.