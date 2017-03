Nadeau-Dubois le sauveur

Voilà que Gabriel Nadeau-Dubois fait le saut en politique provinciale dans un petit parti nommé Québec solidaire (QS). Son principal objectif serait, tel un superhéros, de protéger la veuve et les orphelins contre les horreurs et les calamités aux portes de la province, dont le système politique actuel serait responsable.

Étant donné le fait que QS représente un parti squelettique et sans panache, Nadeau-Dubois désire trouver du muscle et de l’appui chez Option nationale afin de rembourrer la frêle ossature de QS.

Au fond, comment Nadeau-Dubois pourra-t-il puiser des ressources et de l’énergie chez Option nationale qui, jusqu’à présent, n’a pas de député, uniquement des bonnes intentions non assouvies ? De plus, vendre QS au reste de la province ne sera pas une mince tâche. Faudra-t-il que Nadeau-Dubois invoque la bonne sainte Anne ou le frère André ?