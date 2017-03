Gabriel Nadeau-Dubois appelle à l’union de la gauche indépendantiste

L’ex-figure de proue de la grève étudiante du printemps 2012 Gabriel Nadeau-Dubois n’entend pas jouer les figurants à Québec solidaire.

Après avoir annoncé sa candidature à la succession de Françoise David, il a insisté jeudi sur la nécessité de mettre fin à la dispersion des voix des électeurs indépendantistes progressistes entre Québec solidaire (QS) et Option nationale, en « envisage[ant] dès maintenant une union » entre les deux partis politiques.

« Option nationale et Québec solidaire partagent sur le plan des valeurs, sur le plan des principes le même projet de société. C’est sûr qu’il y a des différences dans la manière dont les partis appliquent ces principes-là. C’est pour ça qu’[ils] sont encore deux partis. Je pense que ce dédoublement est contre-productif et qu’il faut y remédier », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dans le Vieux-Montréal jeudi matin.

Une double annonce

Il avait convié la presse à la Maison-des-Marins, « un endroit qui est chargé d’histoire […] pour Montréal et pour le Québec », afin de procéder à une « double annonce » : il brigue à la fois l’investiture de QS dans la circonscription de Gouin, vacante depuis le retrait de Françoise David de la scène politique à la mi-janvier, et le poste de porte-parole masculin de QS.

L’homme âgé de 26 ans, qui a acquis une grande notoriété publique lors du « Printemps érable », veut faire mentir les « analystes » qui condamnent QS à l’opposition à perpétuité. « Québec solidaire peut, doit devenir une force politique de premier plan », a-t-il martelé devant les journalistes et les membres de l’état-major de QS, qui peinaient à dissimuler leur enthousiasme.

M. Nadeau-Dubois a pointé de « très mauvais et très bons exemples d’individus [le candidat malheureux à l’investiture démocrate Bernie Sanders aux États-Unis par exemple] de partis qu’on considérait comme des “marginaux”, des “outsiders”, qui sont arrivés à se mettre sur le devant de la scène politiquement ».

« On a aussi appris à ne pas trop faire confiance aux prédictions des analystes », a-t-il ajouté, invitant les électeurs à chasser du pouvoir la « classe politique [qui] a trahi le Québec » en dorlotant « ses amis », c’est-à-dire « les grandes entreprises, les firmes d’ingénieurs, le lobby des médecins », plutôt que de prêter l’oreille aux revendications du « peuple québécois ». « Changeons le Québec pour vrai, pour qu’il fonctionne pour tout le monde ! »

À un an et demi du prochain scrutin, M. Nadeau-Dubois est persuadé que son obstination, à titre de porte-parole de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), à ne pas dénoncer sans détour les actes de violence qui avaient émaillé certaines manifestations étudiantes en 2012 ne le handicaperont pas dans l’arène politique.

« Les événements auxquels vous faites allusion ont eu lieu il y a cinq ans. La grève de 2012, ç’a été une mobilisation magnifique pour une grande portion des Québécois et des Québécoises. Depuis, j’ai pris du recul, j’ai pris de l’expérience », a-t-il répondu à une journaliste.

Joueur d’équipe

Gabriel Nadeau-Dubois a promis jeudi matin aux militants de QS de « procéder à un véritable renouvellement » de leur parti politique avec eux. « J’ai plusieurs semaines pour me familiariser avec le parti, pour apprendre à connaître ses militants, ses militantes, pour parcourir le Québec, aller dans les différentes associations du parti, pour vraiment prendre le temps de m’installer et de me faire connaître au sein du parti », a-t-il indiqué durant la période des questions avant d’ajouter : « Je ne serai pas le P.K. Subban de la politique. Je vais jouer en équipe. »

Mais quelques minutes à peine après s’être procuré sa carte de membre de QS — « le seul parti où [il est] chez [lui] » — M. Nadeau-Dubois invitait déjà les membres de QS et d’ON à amorcer des « discussions » en vue d’une éventuelle fusion entre les deux seuls partis politiques qui partagent, selon lui, un « projet de société progressiste, indépendantiste et inclusif ».

QS consentira-t-il tout de même des efforts supplémentaires en vue d’une convergence avec le Parti québécois s’il est élu ? « Le Parti québécois et Québec solidaire ne partagent pas les mêmes principes fondamentaux. Ce n’est pas pour rien que ces deux partis-là évoluent en parallèle. Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’entendre de manière ponctuelle, bien sûr, je ne l’exclus pas. Mais toute fusion, toute union politique derrière un programme commun, ça me semble impossible », a-t-il précisé.

Choisir ses enjeux

L’ex-militant étudiant, syndical et écologiste reproche au PQ ses « inconsistances », ses « incohérences » sur l’exploitation des hydrocarbures enfouis dans le sol québécois ou encore la nécessité d’atteindre l’équilibre budgétaire. Il accuse aussi la formation politique dirigée actuellement par le « stratège » Jean-François Lisée d’avoir sciemment « étiré » — tout comme le Parti libéral du Québec — le débat identitaire pour « nous diviser, selon notre religion, notre origine ou notre région » ou « instrumentalisé ces divisions-là » afin de remporter des élections.

Selon lui, « il est temps de régler cette question-là et de se concentrer sur des enjeux de développement économique, de justice sociale, d’environnement, d’égalité homme femme ». Il souscrit pleinement à la proposition de QS — et du rapport de la commission Bouchard-Taylor — d’interdire le port de signes religieux pour les magistrats, les procureurs de la Couronne, les policiers et les gardiens de prison. « Avec ce qui s’est passé dans les derniers mois, je pense qu’on peut arrêter de taper sur la tête des musulmans au Québec », a poursuivi M. Nadeau-Dubois.