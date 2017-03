Lise Thériault: «Une célébration, ça doit être inclusif»

La ministre responsable de la Condition féminine, Lise Thériault, s’est rangée jeudi derrière la première dame du Canada, Sophie Grégoire Trudeau, qui a invité la population à profiter de la Journée internationale des femmes pour « célébr[er] les garçons et les hommes » investis dans la lutte pour l’égalité femme-homme.

« Une célébration, ça doit être inclusif », a fait valoir Mme Thériault dans une entrevue téléphonique avec Le Devoir au terme de sa mission économique au Japon au petit matin jeudi. « Si les femmes peuvent compter sur le support des hommes pour être capables d’avancer, je pense qu’il faut être capable d’en tirer profit », a-t-elle ajouté.

La vice-première ministre du Québec n’était pas sans savoir que Mme Grégoire Trudeau avait provoqué une controverse en appelant sur les réseaux sociaux la population canadienne à « célébr[er] les garçons et les hommes qui nous encouragent à être qui nous sommes vraiment, qui traitent les filles et les femmes avec respect et qui n’ont pas peur de parler haut devant les autres ».

La sortie de la première dame s’inscrit dans la campagne onusienne « He for She » (Lui pour elle) incitant les hommes à s’engager pour les droits des femmes, à laquelle adhère notamment le premier ministre japonais, Shinzō Abe, a fait remarquer Mme Thériault, à quelques jours du rendez-vous annuel d’ONU femmes à New York auquel elle prendra part. « M. Abe fait lui-même la promotion de la place des femmes en disant que les hommes doivent aider les femmes à prendre leur place. »

Congé de taxes



L’élue « féministe à [sa] manière » a profité de son séjour au Japon afin de partager « l’expertise particulière du Québec en matière d’égalité entre les femmes et les hommes », notamment avec des femmes d’affaires japonaises. Elle leur a vanté les « modèles québécois » des centres de la petite enfance (CPE) et du Régime québécois d’assurance parentale, qui ont « donné des résultats positifs » — au premier chef, l’accroissement du nombre de femmes sur le marché du travail. Aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre, M. Abe « est vraiment à l’affût de ce qui se passe ailleurs ».

En contrepartie, Mme Thériault dit vouloir attirer l’attention de ses collègues du Conseil des ministres sur un « congé de taxes » octroyé par le gouvernement japonais aux nouveaux parents afin de leur permettre de « faire face aux nouvelles dépenses », et ce, en plus des prestations de remplacement du revenu versées durant les congés de maternité et de paternité. « C’est vraiment une bonne manière de voir les choses », a-t-elle fait valoir à l’autre bout du fil. Elle en fera mention à coup sûr dans son rapport de mission.

Égalité hommes-femmes

Mme Thériault s’est défendue d’avoir passé sous silence cette année la Journée internationale des femmes. Le premier ministre Philippe Couillard prononcera une déclaration dès la reprise des travaux à l’Assemblée nationale, la semaine prochaine, afin de souligner à rebours le 8 mars, a-t-elle mentionné au Devoir.

« On a sorti un communiqué. On a [diffusé des messages] sur les réseaux sociaux », a-t-elle souligné, citant en exemple la campagne d’information visant à promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique. « Les groupes de femmes ont des revendications. Ils vont toujours en avoir. Honnêtement, je pense qu’on a été très, très, très présent », a-t-elle martelé, tout en promettant de dévoiler la stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes d’ici le 21 juin prochain. « Lorsqu’on annonce de nouvelles mesures, c’est sûr qu’il y a du financement garanti », a-t-elle précisé.

Enfin, la ministre a tourné en dérision la promesse du Parti québécois (PQ) d’atteindre une « zone de parité [hommes-femmes] dans ses candidatures » aux prochaines élections. Selon elle, l’opposition officielle ne prêche pas par l’exemple. Le PQ n’a présenté que trois candidates dans les 13 élections partielles organisées depuis le printemps 2014 (une proportion de 23 %), comparativement à cinq pour la Coalition avenir Québec (38,5 %) et huit pour le Parti libéral du Québec (61,5 %). « Nous avons fait élire des femmes plus que les autres partis ! » a-t-elle lancé.