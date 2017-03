Le français en recul chez les travailleurs qualifiés

Le gouvernement du Québec peine à recruter des immigrants qualifiés qui se débrouillent en français. Le nombre de recrues répondant aux deux critères est passé de 79,3 % à 64,5 % en à peine un an.

Ces statistiques sont d’autant plus décevantes que la cible du gouvernement est qu’au moins 85 % d’entre eux connaissent le français.

Pour renverser cette tendance, le ministère de l’Immigration a décidé de revoir la pondération de sa grille de sélection des immigrants, a-t-on annoncé mercredi. On abaissera donc le nombre de points pouvant être obtenus pour les qualifications par rapport au reste des facteurs (connaissances linguistiques, présence de la famille au Québec, situation du conjoint ou de la conjointe, offre d’emploi validée).

Au cabinet de la ministre de l’Immigration, Kathleen Weil, on refuse d’y voir un échec. « C’est un ajustement comme il s’en est fait d’autres auparavant », a déclaré son attachée de presse, Gabrielle Tellier.

La cible de 85 % serait-elle trop ambitieuse ? « C’est pour cela qu’on fait des modifications à la grille. On pense que ça va nous permettre d’atteindre la cible », dit-elle. Par contre, le gouvernement entend prendre d’autres moyens pour y parvenir, notamment en bonifiant le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), qui soutient les jeunes étrangers et les travailleurs temporaires.

Quant à savoir pourquoi le nombre d’immigrants sélectionnés parlant français est descendu si vite, elle ajoute que les « mouvements migratoires, ce n’est pas quelque chose que l’on contrôle ».

Les dernières statistiques qui proviennent du ministère de l’Immigration comparaient les neuf premiers mois de 2016 avec ceux de 2015. Selon les analystes du ministère, le changement pourrait découler du fait que la provenance des travailleurs qui demandent à immigrer au Québec a changé.

Ainsi, le nombre de candidats qualifiés en provenance du Moyen-Orient et de l’Asie orientale a beaucoup augmenté, alors que ceux provenant de l’Afrique du Nord (qui compte davantage de francophones) étaient moins nombreux.

Les milieux économiques impatients

Pendant ce temps, les milieux d’affaires s’impatientent. « À court terme, ce n’est pas très grave [de revoir les critères de sélection]. Mais à long terme, on ne devrait pas se priver de ressources compétentes parce qu’elles ne connaissent pas assez le français », a déclaré le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc. « Le fond de l’histoire, c’est qu’on a un marché du travail qui se resserre à cause du vieillissement de la population. […] On a des entreprises qui commencent à être inquiètes à propos de leur capacité d’aller recruter, dans quelques années, le personnel qualifié dont elles ont besoin, toutes origines confondues. »

Ce point de vue est largement répandu dans les milieux économiques. L’an dernier, lors de la commission parlementaire sur les cibles en immigration 2017-2019, le milieu manufacturier avait suggéré qu’on permette d’embaucher des travailleurs immigrants qui ne parlent pas le français avant même qu’ils aient suivi un cours. « Les entrepreneurs préfèrent avoir des gens qui ne parlent pas français, mais sont des travailleurs spécialisés, qu’on met tout de suite en usine quitte à adapter l’offre en français », avait déclaré Éric Tétrault des Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ).

Un impact sur toute la moyenne

Ces changements ont en outre un impact notable sur la moyenne totale des immigrants parlant le français puisque, en temps normal, le groupe des travailleurs qualifiés (immigrants économiques) est celui qui tire la moyenne des francophones vers le haut. Cela découle du fait que la langue d’arrivée est plus difficile à contrôler pour les autres groupes d’immigrés comme les réfugiés ou encore les personnes accueillies par le biais de la réunification familiale.

Ainsi, 46,5 % de l’ensemble des immigrants reçus déclaraient connaître le français en 2016 contre 57,3 % l’année précédente.