Gabriel Nadeau-Dubois se prononcera sur son avenir politique jeudi

Gabriel Nadeau-Dubois se prononcera sur son avenir politique ce jeudi, à 10 h, dans une conférence de presse au Musée Pointe-à-Callière. Et tout indique que l’ex-porte-parole étudiant annoncera son intention de briguer la circonscription de Gouin, laissée vacante depuis le départ de Françoise David, le 20 janvier.



« Je ne commente pas avant ma conférence de presse de jeudi », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois au Devoir lundi soir.



En janvier, il avait annoncé « poursuivre sa réflexion » quant à la possibilité de faire le saut en politique. Le nom du militant progressiste avait commencé à circuler à l’automne, quand Françoise David avait évoqué la possibilité de quitter l’arène politique et, du même coup, le parti qu’elle a cofondé.

« Tant et aussi longtemps que la dernière page de l’aventure Faut qu’on se parle n’aura pas été tournée, je ne prendrai aucune décision et n’accorderai aucune entrevue sur la question », avait déclaré Gabriel Nadeau-Dubois en janvier. Cet exercice de réflexion collective sur l’avenir du Québec a été bouclé en février, au lancement du livre Ne renonçons à rien, qui raconte les 166 assemblées de cuisine et 18 consultations publiques qu’il a engendrées.

La rumeur du saut en politique du jeune militant est tellement persistante que le député péquiste de Lac-St-Jean, Alexandre Cloutier, s’est permis de l’envisager comme une réalité lundi soir. « Bienvenue en politique active, Gabriel Nadeau-Dubois. Unissons les forces progressistes pour remplacer le gouvernement libéral », a-t-il écrit sur Twitter.