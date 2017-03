Manon Massé tentera de devenir co-porte-parole de Québec solidaire

La députée de Québec solidaire, Manon Massé, a confirmé dimanche avant-midi qu’elle tentera de succéder à Françoise David comme co-porte-parole du parti.

La représentante de la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, qui occupe déjà le rôle de porte-parole par intérim depuis le départ de Mme David, tentera de se faire élire de manière permanente lors du congrès de la formation politique en mai prochain.

« Ma réflexion sur la suite de cet intérim n’a pas été longue, ni difficile, a déclaré Mme Massé par voie de communiqué. Nous sommes à une importante croisée des chemins à Québec solidaire. Je crois profondément que notre parti a la capacité de rassembler et de toucher le cœur d’un nombre de plus en plus grand de gens. Ce sont des qualités qu’on me reconnaît largement et qu’en tant que porte-parole, je mettrai sans relâche au service de ce nécessaire renouveau politique. »



Place à la relève

Vendredi, le second porte-parole de Québec solidaire et président du parti, Andrés Fontecilla, a annoncé qu’il ne briguera pas ces deux postes lors des élections internes, préférant laisser place à la relève.

Il a indiqué qu’il se concentrerait plutôt sur le travail de terrain pour tenter de remporter la circonscription de Laurier-Dorion lors des prochaines élections.

Cette circonscription est actuellement détenue par Gerry Sklavounos, un député libéral devenu indépendant dans la foulée d’allégations d’inconduite sexuelle.