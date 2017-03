1,4 milliard pour le réseau routier de Montréal

Près de 1,4 milliard de dollars seront investis dans le réseau routier de la région administrative de Montréal au cours des deux prochaines années, a annoncé vendredi le gouvernement du Québec. De cette somme, 17 millions proviennent des partenaires fédéral et municipaux, a précisé Martin Coiteux, le ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région de Montréal, accompagné du ministre des Transports, Laurent Lessard. Ces investissements totaux de 1,379 milliard pour 2017 à 2019 se répartissent comme suit : 1225 millions seront consacrés aux structures, 74 millions aux chaussées, 39 millions pour l’amélioration du réseau routier et 41 millions pour son développement. Selon le ministre, ces travaux se traduiront par 89 chantiers dans la région et près de 10 000 travailleurs seront à l’oeuvre sur 213 structures.