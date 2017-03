Manon Massé briguera le poste de Françoise David

Après avoir fait des pieds et des mains pour dissuader le DGEQ de rayer de la carte électorale la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé se lance dans une nouvelle campagne. Elle briguera l’un des deux postes de porte-parole de Québec solidaire. Elle en fera l’annonce dimanche,a appris Le Devoir.

Mme Massé assume les responsabilités de co-porte-parole, de façon intérimaire depuis le départ de Françoise David de la scène politique québécoise, le 18 janvier dernier.

Fontecilla renonce

Un changement de garde s’opère à Québec solidaire. Andrés Fontecilla a annoncé vendredi qu’il renonce à se porter candidat à sa propre succession aux postes de président et de porte-parole lors du congrès de mai prochain. Il compte concentrer ses efforts dans la circonscription de Laurier-Dorion, qu’il souhaite ravir au député indépendant Gerry Sklavounos, lors du prochain rendez-vous électoral.

Il s’était hissé au second rang lors des élections générales de 2014 (28 % des votes). « Notre parti arrive à un tournant de son histoire. Pour moi, le renouvellement cyclique de figures publiques et politiques est grandement positif. Je considère donc opportun qu’une relève y voie une occasion de prendre sa place et de contribuer à l’avancement des idées solidaires », a-t-il déclaré par voie de communiqué vendredi.

Sylvain Lafrenière, décrit comme un « solidaire par excellence » dans les rangs du parti politique, est déjà en selle pour lui succéder comme porte-parole masculin.