Le douteux marketing identitaire de la CAQ

Le déclencheur M. Legault réitère sa volonté d’assujettir « tous les nouveaux arrivants » à la fois à un « test de français » et à un « test de valeurs », même s’il convient qu’il suffira à un individu ayant en horreur l’égalité homme-femme par exemple de « tricher » pour mettre la main sur un certificat de sélection du Québec.



— François Legault en entrevue au Devoir, 25 février 2017

François Legault ouvre un nouveau front. Dans une récente entrevue au Devoir, il montre les dents contre le regroupement familial des immigrants, réclamant le droit de refuser l’entrée des « mononcles » et des « matantes », dont plusieurs ne parlent pas français. D’abord, le Québec a parfaitement le droit de limiter l’entrée des oncles et des tantes, ce que M. Legault ignore ou feint d’ignorer. Quant à la promesse de la CAQ de renvoyer chez eux les immigrants qui échoueraient au bout de trois ans à son test « de valeurs » et de français, le premier juge canadien venu invalidera cette décision dans l’heure. Et puisque la CAQ promet de garder le Québec dans le Canada pour toujours…

Bref, ces propositions n’ont de valeur que dans le monde de la mise en marché politique. François Legault fait mine de mener des combats, mais choisit souvent ceux qu’il ne peut pas gagner.

Legault l’identitaire devient Legault l’immobiliste lorsque vient le temps d’agir sur ce qu’il peut vraiment contrôler. Un des gestes les plus structurants pour le français serait d’étendre la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés là où, notamment dans la région de Montréal, des dizaines de milliers d’allophones s’anglicisent. Le gouvernement Marois avait proposé de le faire, mais François Legault s’y était opposé bec et ongles. Le Parti québécois étant minoritaire, la mesure n’a pu être adoptée et la défense du français au travail a perdu un temps précieux. À ce jour, M. Legault maintient son refus. La CAQ se gargarise maintenant de sa détermination identitaire, affirmant un jour que « le soutien à la langue française ne doit exclure a priori aucune avenue législative ou juridique ». Elle fait pourtant blocus contre tout outil qui retirerait l’exception donnant aux membres des Forces armées le droit d’envoyer leurs enfants à l’école anglaise, contrairement à tous les autres Québécois.

Comment expliquer ces zigzags ? Simple : les moyennes entreprises et les soldats de la région de Québec font partie de l’électorat ciblé par la CAQ. Alors, pas touche ! Les Québécois d’adoption, non. Alors, toutes voiles dehors !

Laïcité : la CAQ cherche la bagarre, le PQ cherche le succès

Le Parti québécois a su tirer des leçons des débats sur la charte. Le succès de pas supplémentaires vers la laïcité et l’identité repose sur une approche ferme mais équilibrée qui s’appuie sur un rassemblement plus grand. D’abord, les Québécois d’adoption doivent savoir que l’approche proposée vise l’inclusion, non l’exclusion. Il est donc indispensable d’agir réellement pour l’intégration en emploi de ces Québécois, de faire reculer la discrimination et le racisme. Ces actions de justice sociale permettent du même coup de bien établir la volonté du vivre-ensemble, un compagnon nécessaire de l’acceptation de nouvelles règles de ce vivre-ensemble. La CAQ et François Legault ne montrent aucun intérêt pour ces questions, s’employant d’ailleurs à dénoncer, sur les réseaux sociaux, une proposition du PQ visant à sanctionner les employeurs racistes.

Sur l’épineuse question des signes religieux, le Parti québécois propose d’élargir leur balisage à tous les signes de conviction, politiques et sociaux, donc non seulement religieux — ce qui les met tous à égalité et évite la stigmatisation. L’interdiction proposée par la charte aux seuls signes ostentatoires avait été perçue comme discriminatoire envers certaines religions. La proposition actuelle du Parti québécois évite cet écueil. La CAQ n’aborde jamais ces questions et avance sans nuances.

Dans l’application de sa politique, le Parti québécois propose de former tous les employés de l’État à la notion du devoir de réserve religieux et des autres convictions, afin de créer une culture de l’adhésion à la neutralité de l’État. Les signes seraient interdits pour les juges, les policiers et les gardiens de prison (immédiatement) ainsi qu’aux enseignants et aux éducateurs en garderie embauchés après l’adoption de cette règle. La CAQ, elle, renonce à toute action visant l’ensemble des employés de l’État mais, surtout, propose d’appliquer sans clause de droits acquis son interdiction aux éducateurs et aux enseignants. Elle imposerait ainsi un régime de sanctions et de mise à pied des récalcitrants. Cette approche fera la joie des opposants à la laïcité, y compris des islamistes radicaux, à qui un gouvernement de la CAQ offrirait sur un plateau un certain nombre de victimes de renvoi, promues en autant de martyres.

Plus fondamentalement, la CAQ refuse de rompre avec l’interculturalisme. Au contraire, François Legault propose d’enchâsser le concept dans une loi. Or, il est tellement lié au multiculturalisme qu’il est difficile de l’en différencier. Charles Taylor a déclaré un jour que l’interculturalisme était « le multiculturalisme avec une nuance : le français ».

Le Parti québécois propose au contraire une rupture nette avec ces concepts. Dans une constitution interne, le Québec se doterait dès 2020 du concept de « concordance culturelle », qui propose pour la première fois que les Québécoises et les Québécois d’hier, d’aujourd’hui et de demain soient invités à cheminer vers un tronc commun que chacun doit connaître et s’approprier.

On voit bien que la comparaison des approches de la CAQ et du Parti québécois sur ces questions permet de départager une politique caquiste électoraliste à courte vue d’une offre péquiste à la fois structurante et pragmatique, conçue pour en étendre l’acceptabilité le plus largement possible afin d’assurer au Québec de réels progrès identitaires.