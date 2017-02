Transferts en santé: Leitão perd espoir

Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, perd espoir de voir le gouvernement fédéral acquiescer aux demandes de transferts en matière de santé du front commun, réduit, selon lui, au Québec et à l’Ontario.



L’élu québécois craint de voir l’Alberta s’entendre à son tour avec Ottawa à l’approche du dépôt du budget Morneau. La stratégie du gouvernement Trudeau aura eu raison du front commun des provinces et des territoires, a lancé froidement M. Leitão mardi.



Après avoir bombé le torse, la Colombie-Britannique a accepté il y a 10 jours une hausse du transfert canadien de 3 % par année ainsi qu’une enveloppe supplémentaire de 1,4 milliard de dollars sur 10 ans pour les « fonds dédiés », soit 785,7 millions pour les soins à domicile et 654,7 millions pour la santé mentale.



Les provinces toujours récalcitrantes — le Québec, l’Ontario, l’Alberta et le Manitoba — réclament officiellement une hausse annuelle de 5,2 % des transferts fédéraux. Mais seuls le Québec et l’Ontario gardent à l’heure actuelle la ligne dure avec Ottawa, a fait remarquer M. Leitão dans une mêlée de presse. « Nous jugeons que l’approche fédérale est un peu déplorable, de prendre les provinces une à une. Nous maintenons toujours la même position [c’est-à-dire] qu’il faudrait trouver un accord plus global que ce qui a été fait jusqu’à maintenant », a-t-il déclaré à l’entrée du Conseil des ministres. « Nous sommes réalistes aussi puisque la Colombie-Britannique, surtout, a déjà conclu un accord bilatéral. On comprend que peut-être l’Alberta aussi va le faire bientôt, alors on est réaliste, mais on demeure, au moins les deux provinces centrales, on demeure uni », a-t-il ajouté au lendemain d’un entretien téléphonique avec son homologue ontarien, Charles Sousa.



M. Leitão élaborera son budget en fonction de « ce qui a déjà été accordé aux autres provinces ». « Donc, dans notre budget, on peut partir du principe qu’on va au moins obtenir ça.» […] « L’enveloppe de transferts qui a été annoncée en décembre, c’est nettement insuffisant, mais nous avons déjà ça. S’il y a autre chose, on verra », a-t-il dit à la presse.



La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a confirmé la semaine dernière ce que son entourage et celui de son collègue aux Finances, Bill Morneau, chuchotent depuis des semaines: si le Québec ne signe pas d’entente avec Ottawa, il ne recevra pas sa part des 11,5 milliards devant être versés au cours des 10 prochaines années pour les soins à domicile et la santé mentale. « Ce serait bizarre qu’une province à qui on offre des montants significatifs d’argent, de l’ordre de centaines de millions de dollars, ne veuille pas avoir accès à ces ressources pour améliorer les soins », a déclaré Mme Philpott lorsqu’on lui a demandé si elle avait bon espoir que Québec s’entendrait avec elle. « Alors, je ne serais pas surprise qu’on ait une entente rapidement. » La part du Québec s’élève à 2,5 milliards, dont environ 230 millions pour l’année débutant le 1er avril prochain.