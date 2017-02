Les juristes de l’État devront retourner au travail mercredi

Le gouvernement Couillard force les juristes de l’État en grève à retourner au travail dès mercredi, mais se donne 45 jours supplémentaires pour négocier une convention collective.



Ce sont là les dispositions du projet de loi spéciale déposé par le gouvernement lundi soir, au début d’une procédure de bâillon de la chambre, pendant que les négociations étaient en même temps censées se poursuivre.



En outre, Québec reconduit les propositions de hausses salariales déjà accordées au Front commun du secteur public, soit 5,25 % sur cinq ans. Mais le texte législatif prévoit aussi un montant de 0,30 $ pour chaque heure rémunérée entre avril 2015 et le 31 mars 2016, ainsi que 0,16 $ pour chaque heure rémunérée entre avril 2019 et le 31 mars 2020.



Le projet de loi reste silencieux sur la négociation sur le statut professionnel des juristes de l’État, un des principaux points en litige.



Négociations serrées



Le texte du projet de loi 127 prévoit, outre une période de négociations d’un maximum de 45 jours, une seule prolongation possible d’au maximum 15 jours. La nomination d’un conciliateur peut aussi être accordée.



À défaut de conclure un accord, les parties peuvent ensuite s’entendre sur la nomination d’un médiateur qui tentera de convenir d’un règlement dans les 30 jours suivant sa nomination.



En cas d’échec, il produira un rapport qui servira à amender la convention collective échue le 31 mars et qui sera ainsi reconduite jusqu’en 2020.



Les quelque 1100 avocats et notaires de l’État à l’emploi de différents ministères et organismes gouvernementaux sont en grève depuis le 24 octobre, soit depuis quatre mois. Leur fonds de grève est épuisé depuis quelque temps, ce qui ne les a pas empêchés de reconduire la grève le 15 février.