Québec accusé de «mauvaise foi» par les juristes de l’État

Menacés par le spectre d’une loi spéciale qui les forcerait à retourner au travail, Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) accusent le gouvernement Couillard de faire preuve de « mauvaise foi » dans les négociations.

Le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, a annoncé samedi en fin de journée avoir convoqué les députés à l’Assemblée nationale pour une séance extraordinaire lundi afin de faire adopter une loi spéciale qui forcerait les juristes de l’État à retourner au travail, mettant ainsi fin à une grève de plus de quatre mois et demi.

« Le fait d’avoir annoncé la convocation de l’Assemblée nationale pour la présentation d’une loi spéciale, avant même d’avoir reçu notre contreproposition, est une preuve évidente que le gouvernement a déjà pris sa décision et qu’il négocie de mauvaise foi », a déclaré le président de LANEQ, Me Jean Denis, lors d’une conférence de presse à Québec, dimanche.

Cette loi spéciale « brimerait notre droit constitutionnel de faire la grève », a-t-il ajouté.

Contreproposition

LANEQ, qui regroupe plus de 1100 juristes de l’État, rendait publique dimanche sa contreproposition à « l’offre globale et finale » présentée jeudi par le gouvernement.

Elle réclame notamment la parité salariale avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, et propose que les deux parties réalisent un exercice de rémunération globale dont la question serait tranchée par l’Institut de la statistique du Québec.

Me Jean Denis estime que cette contreproposition est « raisonnable et rend justice au travail indispensable [des membres de LANEQ] pour la bonne marche de l’État ».

À ses yeux, si le gouvernement adopte bel et bien une loi spéciale, ce serait « un aveu d’échec de la part du gouvernement, un échec signé Pierre Moreau ».



Il a ajouté que ses membres n’hésiteraient pas à défier la loi en allant jusqu’en Cour suprême pour la contester.



Me Denis reste sceptique quant à la possibilité de régler le conflit en misant sur la négociation. « Depuis le début, ils ont toujours dit non à tout ce qu’on demandait. [...] On est convaincus que ça ne donnera pas grand-chose, mais on veut l’essayer pareil », a-t-il laissé tomber.