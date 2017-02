Le chef du SPVM rencontre ses cadres

Je rencontre présentement l ensemble de mes cadres du @spvm afin de faire le point sur la situation et amorcer les prochaines étapes. — Philippe Pichet SPVM (@Dir_Pichet) 25 février 2017

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, a réuni ses cadres, samedi matin, au lendemain de l'annonce par le ministre Martin Coiteux d'une enquête administrative sur son service.Philippe Pichet en a fait l'annonce sur Twitter plus tôt dans la journée, précisant que cette rencontre visait à « faire le point et amorcer les prochaines étapes. »​Le SPVM a été visé plus tôt cette semaine par des allégations de fabrication de preuve. Face à l'ampleur des révélations, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a dû prendre les grands moyens. Il a annoncé vendredi l'ouverture d'une vaste enquête administrative sur le SPVM. Il a aussi demandé à la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes, Madeleine Giauque, de codiriger l'enquête avec un haut gradé de la Sûreté du Québec.