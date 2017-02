Le ministre Coiteux élargit l'enquête sur le SPVM

Invoquant de « nouveaux éléments » dans la crise qui ébranle actuellement le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le ministre Martin Coiteux a annoncé vendredi que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) et la Sûreté du Québec (SQ) se partageraient désormais la gestion de l’enquête chargée de faire la lumière sur ces allégations.



Des « informations sérieuses » laissent entrevoir qu’au-delà du traitement spécifique de certains dossiers qui ont été transférés à la SQ cette semaine, il y aurait aussi des problèmes « systémiques », « concernant notamment les pratiques en matière d’enquête interne au SPVM », a indiqué en point de presse le ministre de la Sécurité publique.



« Le nombre d’enquête ne cesse et ne cesse de croître. On doit s’assurer que les policiers sont entièrement indépendants des enquêtes qu’ils supervisent », a indiqué M. Coiteux.



Martin Coiteux commande également une enquête administrative « sur les pratiques en matière d’enquête interne et de gestion » au SPVM, ainsi que sur tout autre pratique « susceptible de mettre en péril la confiance des citoyens envers leur corps de police ».



Autres corps policiers



De l’avis de M. Coiteux, le BEI n’a pas les ressources nécessaires afin de faire seule la lumière sur ces allégations. C’est pourquoi la SQ demeure impliquée dans ce dossier, malgré les liens étroits entre la police provinciale à celle de la métropole.



Les autres grands corps policiers du Québec, soit ceux de Québec, Longueuil et Gatineau, se joindront à l’enquête à titre de « partenaires », tout comme la Gendarmerie royale du Canada.



Le chef de la police de Montréal devra également « transmettre au ministère de la Sécurité publique un rapport sur les mesures qu’il entend prendre au niveau de la gestion de son corps de police pour éviter que la situation ne s’amplifie ». « Il doit corriger la situation à court terme. »



M. Coiteux n’a pas voulu dire si M. Pichet détenait toujours sa confiance.



Malgré ces « nouveaux éléments » le gouvernement Couillard ne retirera pas à la Sûreté du Québec (SQ) l’enquête sur la fabrication de faux témoignages par le SPVM.



Jeudi, Le Devoir révélait que des policiers de la SQ avaient transmis au SPVM un rapport de surveillance sur l’un des ex-policiers interviewés dans le reportage de JE, Roger Larivière. C’est à la suite de ce signalement que des agents du SPVM ont fouillé sa résidence et son lieu de travail.