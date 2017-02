Sclérose policière

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) traverse une crise de confiance qui ne cesse de s’aggraver. Le manque de transparence est en cause.

Les conflits latents, les rivalités et les animosités entre collègues qui soudent et brisent des alliances dans une insatiable quête pour gravir les échelons dans la hiérarchie ont toujours fait partie de l’histoire du SPVM.

Mais ces affaires de putschs, de promotions et de rétrogradations faisaient rarement les manchettes, même si elles parvenaient parfois aux oreilles des journalistes d’enquête.

Depuis la création de la police de quartier, en 1995, il existe une ligne de fracture importante entre les enquêteurs et les gendarmes. À la suite de la démission mystérieuse d’Yvan Delorme, en 2010, s’est ajoutée une deuxième ligne de fracture entre ceux qui appuyaient son successeur, Marc Parent, et ceux qui le détestaient.

Comme si ce n’était pas suffisant, cette institution, déjà obsédée instinctivement par la gestion de son image et le contrôle de l’information, est devenue paranoïaque à la suite des fuites dans les médias sur l’affaire Davidson, du nom d’un policier qui aurait tenté de vendre une liste des informateurs du SPVM au crime organisé.

La chasse aux sources et l’écoute abusive des journalistes sont l’une des manifestations les plus inquiétantes de cette culture de l’opacité cautionnée par l’actuel directeur du SPVM, Philippe Pichet.

Bref, c’est sur une institution sclérosée, obsédée par le secret et déchirée par les rivalités internes que sont braqués à nouveau les projecteurs. Cette fois, deux anciens hauts gradés du SPVM, Jimmy Cacchione et Giovanni Di Feo, allèguent à l’émission J.E. que la Division des affaires internes aurait fabriqué des preuves contre eux pour les discréditer parce qu’ils s’apprêtaient à dénoncer des irrégularités au sein de la police. Deux de leurs anciens collègues, Pietro Poletti et Serge Larivière, se plaignent d’avoir subi le même traitement.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a mandaté la Sûreté du Québec (SQ) pour élucider toute cette histoire. Or, selon les révélations du Devoir, la SQ a été impliquée dans une perquisition au domicile de Larivière. L’apparence de conflit d’intérêts mérite qu’on prenne un pas de recul.

À Québec, les partis d’opposition exigent que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) soit saisi du dossier. L’expertise de ce Bureau encore jeune porte sur les interventions policières qui font des blessés graves ou des morts. Les subtilités de la culture des Affaires internes pourraient échapper à sa compréhension.

Le ministre Coiteux propose plutôt d’associer à l’enquête de la SQ des représentants du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et du Commissaire à la déontologie policière. Il s’agit de mesures « vraiment exceptionnelles », comme le précise M. Coiteux. Mais elles sont insuffisantes pour rétablir la confiance du public à l’égard du SPVM.

Québec devrait nommer aussi un observateur civil indépendant, comme ce fut le cas lors de l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles par des policiers contre des femmes autochtones de Val-d’Or. Le ministre devrait cesser de jouer sur les mots en affirmant que l’affaire Cacchione-Di Feo est un « signalement », et non une enquête.

C’est une enquête sérieuse et crédible dont le SPVM a besoin, avec l’assurance qu’une surveillance civile peut faire contrepoids à la culture du silence et à l’opacité au sein des forces policières.