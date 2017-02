Enquête de la SQ sur le SPVM: Québec garde le cap

Selon le gouvernement Couillard, les révélations du Devoir sur la Sûreté du Québec (SQ) ne justifient pas qu’on lui retire l’enquête sur le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« Ça ne remet pas du tout les choses en question », a déclaré le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux jeudi matin.

Jeudi, Le Devoir révélait que des policiers de la SQ avaient transmis au SPVM un rapport de surveillance sur l’un des ex-policiers interviewés dans le reportage de JE, Roger Larivière. C’est à la suite de ce signalement que des agents du SPVM ont fouillé sa résidence et son lieu de travail.

Or, selon le ministre, cela ne compromet pas l’indépendance de la SQ parce qu’« on parle d’un signalement, on [ne] parle pas d’une enquête ».

Au sein de l’opposition, on voit les choses autrement. « On a entendu [jeudi] une nouvelle information, que des enquêteurs de la Sûreté du Québec avaient été impliqués eux-mêmes dans une des enquêtes de la police de Montréal sur les enquêteurs qui ont fait ces révélations cette semaine à JE. Donc, c’est un argument supplémentaire pour avoir une enquête indépendante », a déclaré le chef péquiste Jean-François Lisée.

« Je pense que ça conforte notre position comme quoi il y a, à l’intérieur des corps de police, un esprit de solidarité, a déclaré le député de la Coalition avenir Québec André Spénard. C’est le sentiment qui persiste dans la population, donc ça conforte notre position d’amener ça au Bureau des enquêtes indépendantes. »



Plus de détails suivront.