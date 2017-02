Le DPCP n’a subi aucune pression politique, assure le PLQ

L’ancien patron de la firme BCIA, Luigi Coretti, se livre à une lutte sans merci avec le haut fonctionnaire de l’État québécois, Pietro Perrino.

L’homme d’affaires déchu allègue dans Le Journal de Montréal avoir obtenu un permis de port d’armes après avoir appelé à l’aide M. Perrino. Pourtant, il avait essuyé auparavant deux refus de la Sûreté du Québec.

M. Coretti comptait en faire la démonstration lors de son procès pour fraude de plus de 5000 dollars, fausses déclarations et fabrication de faux documents, mais celui-ci s’est écroulé sous le poids des délais jugés déraisonnables en novembre dernier.

« Il y a une bombe qui allait sauter au Parti libéral et elle a été désamorcée avec l’annulation du procès Coretti », a lancé le député caquiste Simon Jolin-Barrette, dans le Salon bleu mercredi. « M. Coretti voulait convoquer à son procès l’ancien premier ministre libéral Jean Charest, son ancien ministre […] Jacques Dupuis ainsi que le numéro deux du gouvernement actuel […] Pietro Perrino », a-t-il ajouté, tout en brandissant la liste des pièces à conviction saisies au quartier général de BCIA le 30 juin 2010. « [Ceux-ci] relèvent de nombreux liens entre les investissements de FIER et ceux de M. Perrino chez BCIA. »

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a tenté de dissiper toute impression que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a retiré les chefs d’accusation pesant contre M. Coretti en raison d’« influences politiques ».

À la rescousse de Perrino

Le chef caquiste, François Legault, a pour sa part exigé le départ de l’ancien organisateur libéral Pietro Perrino, actuellement « numéro deux de la fonction publique, avec un salaire à vie de 179 000 $ par année ».

Le premier ministre, Philippe Couillard, est venu une nouvelle fois à la rescousse de M. Perrino. Il a révélé avoir effectué de « nouvelles vérifications » sur les faits allégués par M. Coretti dans Le Journal de Montréal. « M. Perrino nie formellement être intervenu de quelque façon que ce soit pour l’obtention d’un permis », a-t-il affirmé en chambre. Bref, M. Perrino est sauf, « à moins [que le chef caquiste] ait d’autres éléments à [lui] présenter », a laissé entendre M. Couillard.

Une nouvelle tentative des partis d’opposition de forcer M. Perrino — qui a fait l’objet d’« évaluations très positives » depuis son arrivée dans la fonction publique, selon M. Couillard — à comparaître en commission parlementaire a échoué.

En décembre dernier, M. Jolin-Barrette avait dévoilé une correspondance entre Luigi Coretti et Pietro Perrino, s’étendant du 15 septembre 2009 au 25 mai 2010. L’entreprise BCIA a déclaré faillite le 27 mai 2010 après avoir fourni aux investisseurs et aux prêteurs, notamment Investissement Québec et Desjardins, de faux chiffres. « Dans BCIA, c’est mon argent que j’ai investi, que j’ai perdu aussi. On s’est fait fourrer. On voulait le voir [Luigi Coretti] en prison », avait déclaré Pietro Perrino dans un entretien avec Le Devoir.