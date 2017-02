Non à la pesée en éducation physique, recommande une commission parlementaire

Une commission parlementaire recommande de bannir la pesée des élèves dans les cours d’éducation physique au primaire et au secondaire.

Dans un rapport rendu public mercredi, la Commission de la culture et de l’éducation suggère aussi que la pesée des élèves de niveau collégial « ne soit pratiquée qu’à l’initiative de l’étudiant, sans contraintes et de manière confidentielle ».

Les élus partagent les préoccupations de groupes qui craignent cette pratique « nocive et humiliante » pour des personnes vulnérables. Les organismes Anorexie et boulimie Québec, ÉquiLibre et la Coalition québécoise sur la problématique du poids estiment que la pesée et la mesure du taux de graisse des élèves peut mener à des troubles alimentaires.



Des pétitions contre la pesée, regroupant 4357 signataires, ont été soumises à l’Assemblée nationale.