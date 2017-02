Couper les petits ; donner aux gros !

Je ne veux pas me révolter ou m’enflammer, je veux garder la tête froide. Mais il y a des limites à encaisser. Je vous raconte.

Vendredi passé, j’apprends que les services à domicile — ménage, lavage et autres tâches — de mon ami Daniel, âgé de 56 ans et qui est affecté de la paralysie cérébrale, et qui doit donc se véhiculer en fauteuil roulant, sont coupés d’une heure. Auparavant, il avait les services d’un préposé durant 2 heures 25/semaine. Désormais, il aura 1 heure 25/semaine. Daniel vit en appartement depuis l’âge de 18 ans et se fait un point d’honneur de demander le moins possible. Il aurait bien voulu travailler, mais on lui répondait qu’il était trop handicapé. Aussi, a-t-il vécu toute sa vie des prestations d’aide sociale avec tous les préjugés que cet état de fait apporte. Aujourd’hui, il va avoir 56 ans et on lui coupe des services, il n’est plus assez handicapé. Daniel me dit : « Le gouvernement est tanné de payer, si je décède plus vite il économise. » Je m’empresse de le rassurer et de lui dire que le gouvernement n’a pas ce but dans son point de mire. Mais, à bien y regarder, il y a toutes les apparences…

Le lendemain, je lis Le Devoir et j’apprends que la rémunération moyenne des médecins spécialistes de 2010-2015 est d’un demi-million/année. Je comprends tout. Bien plus, le Dr Godin de la FMOQ dit qu’eux aussi n’en ont pas assez et qu’à la prochaine négociation, ils vont se faire aller le clapet. Il faut bien trouver l’argent quelque part pour fermer les gros « lobbys » des médecins spécialistes et des omnipraticiens (FMSQ et FMOQ). Ceux qui sont handicapés n’ont que l’Office des personnes handicapées, un organisme gouvernemental, donc pas trop dérangeant, pas trop revendicateur. Une faible voix qu’on peut étouffer bien vite.

Quand le gouvernement nous dit que les mesures d’austérité ne coupent pas les services aux plus démunis, il se conte des histoires et il veut nous le faire croire. Mais nous ne sommes pas dupes. Le gouvernement écoute ceux qui ont de l’argent et qui peuvent se faire entendre. Les autres, les petits, il essaie de les balayer sous le tapis… Mais nous avons des petites nouvelles pour lui, nous ne nous laisserons pas faire. Je veux bien tendre l’autre joue… mais pas celle de mon ami.