L’autocrate et les électrons libres

Le rattrapage salarial consenti aux médecins par le gouvernement libéral leur a bel et bien permis d’accroître leur aisance à un niveau stratosphérique, mais les patients n’ont guère bénéficié des 2,6 milliards de plus qui sont versés annuellement aux disciples d’Hippocrate.

Une étude du chercheur de l’Université de Montréal Damien Contandriopoulos, cité par Le Devoir, montre que, de 2010 à 2015 au Québec, la rémunération des médecins a bondi — de 35 % dans le cas des spécialistes et de 23 % dans celui des omnipraticiens — sans qu’ils posent davantage d’actes médicaux.

Il est étonnant que le nombre d’actes médicaux posés dans le réseau public au Québec n’ait aucunement augmenté en cinq ans alors que la population s’est accrue de 4 % et que le nombre de personnes âgées a progressé encore plus. Il est tout aussi surprenant de constater que le gouvernement, au premier chef la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ), n’a pas d’analyse à fournir pour expliquer le phénomène.

On en est quitte pour formuler des hypothèses. La première, c’est que le réseau de la santé procède à un rationnement des soins, a avancé Damien Contandriopoulos.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a toujours refusé d’admettre que les traitements et chirurgies dans les établissements hospitaliers étaient rationnés. Or quiconque est au fait du fonctionnement des hôpitaux sait qu’en cette période de l’année, à l’approche de la fin de l’année budgétaire le 31 mars, nombre d’interventions qui ne sont pas jugées urgentes sont reportées.

Une autre raison évoquée par le chercheur, c’est l’effet du revenu. Payés encore plus grassement, les médecins choisissent de réduire leurs activités pour s’accorder plus de temps libre. Enfin, l’hypothèse générationelle, alliée à la féminisation de la profession médicale, veut que les vieux médecins qui prennent leur retraite et qui avaient l’habitude de travailler de longues heures soient remplacés par de jeunes médecins qui aspirent à une vie familiale plus équilibrée.

Au cabinet de Gaétan Barrette, on rappelle que la loi 20 impose des obligations aux médecins. Les omnipraticiens doivent s’engager à prendre en charge davantage de patients et les médecins spécialistes, à fournir de meilleurs services.

Maintenant que la carotte a déjà été donnée aux médecins québécois, voire tout le gâteau et son crémage, Gaétan Barrette juge qu’il faut manier le bâton. Après l’adoption de la loi 20, grâce à laquelle il s’est arrogé une mainmise inégalée sur le réseau de la santé, en phase avec sa réforme centralisatrice, il a présenté le projet de loi 130 qui renforce encore plus les pouvoirs du ministre. Le mot « ministre » apparaît 54 fois dans les 24 pages que compte le projet de loi.

Certains experts du management qualifient les médecins d’électrons libres : des travailleurs autonomes, voire des entrepreneurs, qui, n’en faisant bien souvent qu’à leur tête, perturbent le fonctionnement complexe et technocratique du réseau de la santé.

Usant d’un pouvoir autocratique, Gaétan Barrette veut mettre au pas les médecins, notamment les médecins spécialistes dont il a négocié la rémunération et les privilèges dans une autre vie. Pour y arriver, il compte sur une chaîne de commandement qu’il a placée sous sa botte.

Mais à moins de faire des médecins de simples salariés, c’est un modèle de cogestion qui fonctionne le mieux dans les hôpitaux ; les gestionnaires et les médecins chefs de département doivent travailler de concert. Dans cette optique, le sens du devoir, plutôt que l’appât du gain, plutôt qu’un individualisme débridé, doit prévaloir.