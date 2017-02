De nouvelles mesures pour garder les entreprises au Québec

Selon Philippe Couillard, il y a deux fois plus d’achats par le Québec d’entreprises étrangères que le contraire.

Le gouvernement Couillard a annoncé une série de mesures mardi pour empêcher de nouveaux fleurons québécois de quitter le Québec comme l’avaient fait RONA et Les rôtisseries St-Hubert dans le passé. Malgré cela, le premier ministre répète que le Québec n’était pas particulièrement vulnérable sur ce plan.

« Notre économie n’est pas assiégée, c’est plutôt le contraire », a déclaré M. Couillard en point de presse lundi. À preuve, dit-il, il y a deux fois plus d’achats d’entreprises étrangères par le Québec que le contraire (173 contre 71 depuis 2012).

Les mesures dévoilées mardi incluent un allégement fiscal pour le transfert d’entreprises familiales dans tous les secteurs. À l’heure actuelle, plaide-t-on, il est parfois plus avantageux fiscalement pour le fondateur d’une entreprise de vendre à l’étranger que dans sa propre famille.

Le gouvernement a en outre décidé de reporter le paiement de l’impôt lors d’une vente présumée d’actions d’une entreprise cotée en Bourse, en plus d’harmoniser l’impôt sur les options d’achats d’actions avec le reste du Canada. Au total, l’ensemble des mesures coûtera 50 millions.

En plus des mesures fiscales, le gouvernement crée notamment un Groupe d’initiative financière pour mieux « appuyer nos grandes entreprises » et accroît la « veille stratégique » sur les sièges sociaux et la promotion à l’étranger afin d’en attirer de nouveau.

Enfin, une nouvelle réglementation donnera une plus grande marge de manœuvre aux conseils d’administration en cas d’offre publique d’achat hostile.

On recense au Québec 568 sièges sociaux qui se trouvent presque tous à Montréal. Le Québec arrive au deuxième rang au Canada pour le nombre de sièges sociaux, derrière l’Ontario (1084).