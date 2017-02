Le retour des «curés»

Ainsi, Philippe Couillard a décidé de rejeter le compromis proposé par les trois partis politiques de l’opposition sur la question des symboles religieux ostentatoires des juges, policiers et gardiens de prison. Même Gérard Bouchard condamne la rigidité du premier ministre. Il a qualifié sa position de radicale. Philippe Couillard a parlé de « normalisation de la xénophobie » pour qualifier ce désir d’encadrer les symboles religieux ostentatoires.

Ce n’est pas la première fois qu’il diabolise injustement les positions idéologiques de ses adversaires politiques. Il semble croire qu’il détient le monopole du bon sens moral, comme les curés d’autrefois. Couillard me fait justement penser à un curé qui sermonne les gens qui ont des opinions différentes de lui. Sa position manichéenne, où les choses sont noires ou blanches, cautionne le concept rétrograde de bien et de mal dans notre société. En plus de laisser entrer lentement mais sûrement la religion dans l’État, il envoie le message qu’il y a deux catégories de citoyens : ceux qui ont raison et ceux qui ont tort.

C’est une désolante conception des choses pour une personne qui croit « prêcher » pour l’inclusion et la tolérance. Quelle ironie.