Québec vérifiera les méthodes policières

L’état-major de la Sûreté du Québec soupçonne que des erreurs administratives ont gonflé artificiellement la proportion de plaintes pour agression sexuelle qualifiées de « non fondées ». Qu’à cela ne tienne, le ministère de la Sécurité publique effectuera une « inspection » des pratiques d’enquête de tous les corps policiers, y compris celui de la SQ, a annoncé Martin Coiteux vendredi.

Pour sa part, la SQ passera en revue un « échantillon » des plaintes pour agression sexuelle classées sans suite entre 2009 et 2014 — 19 % de toutes les plaintes en cette matière qui ont abouti à la SQ, selon le Globe and Mail —, notamment afin de déterminer si « la cote administrative attribuée [à ces] dossiers reflète les démarches faites par l’enquêteur », a expliqué le chef de service du Service des communications avec les médias de la SQ, Guy Lapointe, sur les ondes de RDI vendredi. « On va regarder les démarches qui ont été faites par l’enquêteur », a affirmé le capitaine, avant d’ajouter : la SQ n’en « est pas » à « reprendre » les enquêtes mises de côté dans le passé.

La SQ imite ainsi la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a annoncé plus tôt cette semaine faire l’examen « d’un échantillon de dossiers antérieurs » pour s’assurer qu’ils ont été traités avec toute l’attention requise.

Les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) veulent prendre part, eux aussi, à l’examen des dossiers d’agression sexuelle jugés sans fondement. « Il y a beaucoup de préjugés qui entourent le phénomène des agressions à caractère sexuel. Les policiers ne sont pas immunisés contre ces préjugés-là. Ils vivent dans la société », a fait remarquer la porte-parole du regroupement des CALACS, Stéphanie Tremblay, vendredi. Elle demande aussi à la SQ de diffuser les conclusions de son enquête interne afin d’augmenter la confiance des « survivantes » d’agression sexuelle à l’égard des corps de police. « Les agressions sexuelles, c’est un problème social. C’est important que la population soit au courant. »

À l’Assemblée nationale, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a salué la décision de la SQ d’enquêter sur elle-même au moyen d’une « vérification par échantillonnage ». « C’est sûr qu’il faut que ce soit un échantillonnage significatif », a-t-il fait valoir lors d’un impromptu de presse.

La Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’inspection du MSP réalisera néanmoins une « inspection thématique » sur les pratiques d’enquête en matière d’agression sexuelle de tous les services de police, y compris la SQ. Celle-ci commencera dès que l’enquête administrative au sujet de la surveillance des journalistes commandée par M. Coiteux l’automne dernier à la suite de l’éclatement de l’affaire d’espionnage du téléphone portable du chroniqueur Patrick Lagacé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sera achevée.

Les corps policiers canadiens ont jugé sans fondement pas moins de 19 % des plaintes pour agression sexuelle, a révélé The Globe and Mail. Au Québec, c’est 17 %.

M. Coiteux a appelé vendredi les médias à ne pas tirer de conclusions hâtives sur les statistiques dévoilées dans The Globe and Mail. « Il ne faut pas présumer du résultat d’une analyse avant de la faire. Mais les questions soulevées par l’enquête du Globe and Mail sont suffisamment sérieuses. On les prend au sérieux. Je les prends personnellement très au sérieux », a-t-il répété.