La CAQ recrute l’ex-procureure de la commission Charbonneau

La procureure en chef de la commission Charbonneau, Me Sonia Lebel, passe à la Coalition avenir Québec (CAQ). L’avocate, qui a oeuvré pendant près de 20 ans au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales et qui fut l’un des visages les plus connus de la Commission d’enquête sur l’industrie de la construction, deviendrait conseillère spéciale du chef de la CAQ. Elle serait notamment chargée de conseiller François Legault et son cabinet en matière d’intégrité. Une « annonce importante » doit être effectuée en ce sens la semaine prochaine, indique-t-on à la CAQ. On ignore pour l’instant si cela signifie qu’elle sera candidate de la formation lors des prochaines élections québécoises. Rappelons que Me Lebel avait été pressentie pour succéder à Robert Lafrenière à la tête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en 2015, mais le dirigeant avait finalement été reconduit dans ses fonctions pour un second mandat de cinq ans.