Dans un cri du coeur qui sort de l’ordinaire, la députée Marie Montpetit souhaite voir changer le nom de la circonscription de Crémazie pour celui de Maurice Richard. Drôle de numéro. Marie Montpetit semble connaître le hockey, mais pas son histoire littéraire. Elle aurait donc avantage numérique à se renseigner un peu. Un tour du chapeau à la station Crémazie pourrait changer le match. Elle pourrait y lire : « Tous ceux dont le coeur pur n’écoute sur la terre / Que Les Échos du ciel qui rendent moins amère / La douloureuse voie où l’homme doit marcher… » Bien sûr, ce n’est pas comme une échappée du grand numéro 9, le Rocket Richard, l’idole inoubliable des Canadiens français, c’est simplement de la poésie. Et Octave Crémazie, illustre écrivain du XIXe siècle, est reconnu comme le premier poète national du Québec. Il ne faudrait pas non plus l’oublier. La poésie, ça compte aussi.