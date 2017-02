Sauvons SMSJ

C’est un très bon portrait de Manon Massé qu’esquisse Francine Pelletier dans Le Devoir du 15 février. Le problème, c’est qu’il ne s’agit pas de sauver le poste de Manon parce que c’est Manon qui est en poste. Il s’agit de respecter la « communauté naturelle » que forment les citoyennes et citoyens de Sainte-Marie–Saint-Jacques (SMSJ). Manon elle-même a insisté sur ce point à différentes occasions depuis que le rapport du comité a annoncé le démembrement de la circonscription.

Je n’ai pas voté pour Manon en 2014 et je ne crois pas voter pour elle à la prochaine élection, ce qui ne m’empêche absolument pas d’avoir en grande considération cette leader de grande qualité.

J’ai participé à la manifestation d’appui à cette communauté de l’actuel comté dimanche dernier devant le Comité social coin Beaudry et Robin. Le DGE doit tout faire pour réparer l’injustice dont sont victimes ces gens qui, contrairement à ceux et celles des comtés d’Outremont et de Mont-Royal, ont été frustrés de leur droit d’être dûment consultés.