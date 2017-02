Pierre Karl Péladeau de retour à la tête de Québecor

Pierre Karl Péladeau redevient dès maintenant président et chef de la direction de Québecor.Pierre Dion, qui occupait cette fonction depuis avril 2014, est nommé président du conseil d’administration de Québecor Média et membre du conseil d’administration de Québecor.Pierre Karl Péladeau, qui est âgé de 55 ans, a été président et chef de la direction de Québecor pendant 14 ans, de 1999 à 2013. Il s’est ensuite lancé en politique et est devenu chef du Parti québécois (PQ) avant de quitter la politique en mai dernier.Québecor est une entreprise familiale fondée en 1950.Plus de détails suivront.