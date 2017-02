Financement politique: amendes pour 45 ingénieurs de la firme Roche

L’Ordre des ingénieurs a conclu un processus disciplinaire et imposé des amendes à 45 ingénieurs ou ex-ingénieurs de la firme de génie Roche et de ses filiales, qui ont participé à du financement politique illégal. Chaque individu a dû payer une amende de 1000 $ par infraction au Code de déontologie des ingénieurs, mais certains en ont commis plus d’une. Il s’agit donc d’un minimum de 45 000 $ d’amendes qui a été versé, au total. Le processus disciplinaire visait des ingénieurs qui ont versé des contributions à un parti politique en leur propre nom, mais qui ensuite se sont vu rembourser les sommes par leur employeur, Roche entre les années 1998 et 2010. La loi électorale du Québec prescrit que les dons politiques doivent être faits « à même ses propres biens » et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.