Tant la CAQ que le PQ clament haut et fort qu’ils offrent une main tendue au gouvernement du Québec au sujet de la Loi sur la laïcité. Ont-ils des oeillères qui les empêchent de voir les signes ostentatoires de nos ministres fédéraux du Développement économique, Navdeep Bains, et de la Défense, Harjit Sajjan ? Ce sont deux personnes en autorité qui font honneur à notre pays et à notre fierté multiethnique et multiculturelle. S’il y a quelque chose de tendu, sinon tordu, à la CAQ et au PQ, c’est la mentalité nationaliste exclusive de ces deux partis.