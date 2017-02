Gerry Sklavounos ne réintégrera pas le caucus libéral

Le député de Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, s’est buté à une porte close à son retour à l’Assemblée nationale : celle du groupe parlementaire libéral.

Pointant un « faisceau d’allégations » de paroles et de gestes inappropriés visant l’élu indépendant « qui demandent à être éclaircies », le premier ministre Philippe Couillard a annoncé que « M. Sklavounos ne réintégrera pas le caucus du Parti libéral du Québec ».

D’une part, la déclaration faite jeudi dernier par M. Skalvounos « ne correspondait pas aux attentes » des élus libéraux, à commencer par les siennes, a poursuivi M. Couillard. Il souhaitait en connaître davantage sur la « démarche personnelle qui devait être entreprise » par l’élu indépendant dans la foulée de l’affaire Alice Paquet, mais également de la multiplication de témoignages d’ex-pages, d’ex-employées, d’ex-stagiaires de l’Assemblée nationale relatant des gestes et des propos inappropriés qu’il aurait posés à l’égard de jeunes femmes sur la colline parlementaire.

« Ce qu’on a besoin d’entendre, c’est la signification personnelle, profonde pour M. Sklavounos de ces éléments-là. [...] Comment ça va le transformer comme personne? Je pense qu’il y avait une communication à faire et peut-être à réfléchir davantage sur la démarche également qu’on lui avait demandé d’entreprendre », a fait valoir M. Couillard après avoir consulté l’ensemble du groupe parlementaire libéral.

La présidente du caucus, Nicole Ménard, a pour sa part mentionné avoir été interpellée « directement » au cours des derniers jours sur des faits reprochés à M. Sklavounos. « Ces personnes-là ont toutes été encouragées » à porter plainte en vertu de la Politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement au travail, a-t-elle précisé.

M. Sklavounos a de son côté dit « accepter » et « respecter » le refus du chef du gouvernement de le réintégrer au sein de la députation libérale. « Je retourne au travail pour mes concitoyens et mes concitoyennes qui m’ont élu. Ils m’ont élu à quatre reprises. J’ai un mandat à compléter et à remplir en tant que député à l’Assemblée nationale », a-t-il affirmé dans un impromptu de presse à l’entrée du Salon bleu.

« J’accepte la décision. Je ne peux pas la qualifier davantage, j’accepte la décision », a-t-il ajouté.

D’autres détails suivront.