Les juristes de l'État québécois «à bout de souffle»

En grève depuis 17 semaines, les avocats et notaires de l’État québécois pourraient bien voter un retour au travail mardi, selon leur porte-parole Me Jean Denis. Les membres sont « à bout de souffle » et le fonds de grève est épuisé depuis déjà deux semaines.

« Les gens sont épuisés. Il y a des gens qui disent qu’ils veulent retourner », a déclaré le président des Avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ).

Les membres devraient être appelés à voter mardi sur un possible retour au travail, qui pourrait toutefois être assorti d’une grève des heures supplémentaires.

Dans le cadre du renouvellement de leur convention collective, les membres de LANEQ réclament les mêmes conditions salariales que les procureurs de la Couronne (10 % de plus sur quatre ans), alors que le Conseil du trésor leur propose celles de la Fonction publique (5,25 % sur la même période).

Une poursuite de 36,75 millions de dollars

LANEQ a aussi fait savoir lundi qu’il poursuivait le gouvernement du Québec pour 36,75 millions de dollars devant le Tribunal administratif du travail. Il allègue que le gouvernement a enfreint le Code du travail en ne négociant pas de bonne foi.

Me Denis affirme que son association a fait des concessions à six reprises dans le cadre des négociations, alors que le gouvernement maintient la même position depuis le début. Par cette stratégie, Québec cherche à « humilier » ses membres, dit-il.

Plus de détails suivront...