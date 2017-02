Être souverainiste en 2017 ?

Pour Jacques Parizeau, il était clair qu’économiquement, le Québec avait tout avantage à être maître de son destin. Plus tard, sa réflexion s’est raffinée, et il a admis que de purs arguments rationnels, aussi bons soient-ils, ne pourraient créer l’élan pour un pays. Il fallait que les gens « ressentent » le Québec. Qu’ils et elles vibrent à quelque chose comme une idée d’un grand peuple. Une identité ancrée pour prendre le large du Canada.

Du temps de René Lévesque, cette époque bénie du mouvement souverainiste, l’identité ancrée québécoise correspondait avec la revendication identitaire des Québécois de souche. Les immigrants étaient généralement intégrés dans les communautés anglophones, en grande partie en raison du rejet qu’ils subissaient de la part de la société canadienne-française. Historiquement, le premier référendum a été le cri d’un peuple colonisé qui ne voulait plus l’être.

Aujourd’hui, force est de reconnaître que la réalité ne correspond plus à cela. Être souverainiste, c’est toujours vouloir que le peuple québécois se gouverne seul, séparément de ce Canada à qui nous ressemblons trop peu. C’est légitime. Mais la base identitaire culturelle sur laquelle un tel projet pourrait se faire n’existe pas. Par notre faute. Parce que nous avons passé les vingt dernières années à éviter le débat qui nous aurait permis d’arriver à fonder ce nouveau « nous ».

Fonder un nouveau « nous »

Les commissaires Gérard Bouchard et Charles Taylor ont entamé des travaux en 2006, à la suite d’une crise qui a secoué le monde québécois. À partir d’un banal prétexte de vitres givrées, tout le Québec a basculé dans une prise de conscience de la sensibilité de la question du vivre-ensemble. Subitement, nous étions mis face à cette idée de nous, comme d’un peuple qui ne savait pas comment intégrer nos immigrants. Les conclusions du rapport Bouchard-Taylor étaient limpides : fragilisés par leur identité minoritaire, les Québécois avaient du mal à vivre avec ce qu’ils percevaient comme une menace. La réponse : l’interculturalisme, une vision de l’intégration des personnes immigrantes qui posait quelques fondements indépassables à l’identité québécoise (dont la langue), mais qui ne dessinait pas entièrement la trame culturelle identitaire de notre peuple. Mis à part ces fondements indépassables, le reste était à écrire ensemble. Vraiment ensemble. Avec les immigrants de tous horizons. Ensemble. Nous étions appelés à fonder un nouveau « nous » sur cette base interculturelle.

Cela est resté lettre morte, rapport prenant la poussière sur trop de tablettes. Cela ne s’est pas incarné comme il aurait fallu que cela soit fait. Incarné par tout le monde. Dans nos écrits, dans nos médias, dans nos productions radiophoniques et télévisuelles, dans notre théâtre, dans nos chansons, dans notre façon de nous percevoir, de nous dire. C’est cette désincarnation aujourd’hui qui nous place dans une situation où le projet souveraniste ne peut plus advenir. Il n’y a pas de « nous » assez fort, assez incarné pour soulever l’enthousiasme de tout le monde. Bâti sur des souches essentiellement québécoises, ce projet est un projet d’exclusion. Il ne peut, par conséquent, être viable aujourd’hui. En tout cas, pas pour moi. Je ne peux m’investir dans un projet qui doit nécessairement exclure. Un nouveau souverainisme est possible, mais il devra réellement incarner l’interculturalisme qu’ont tenté d’imaginer MM. Bouchard et Taylor.