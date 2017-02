Pour une carte à l’image de la marginalité et de sa députée

Dans les actualités récentes entourant la décision de redécouper la carte électorale, il a été beaucoup question des impératifs démocratiques qui sont en jeu. Concernant la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, cette décision pourrait aussi avoir des impacts sur les spécificités du Centre-Sud et de la partie du centre-ville aussi couverte en ce qui concerne les réalités sensibles en matière de marginalité et d’itinérance. La manière d’y aborder ces phénomènes est différente de celle vécue dans des quartiers périphériques, ou même entre l’ouest et l’est du centre-ville, l’actuel découpage permettant encore de tenir compte de ce facteur. En outre, et au-delà de la partisanerie, il faut reconnaître l’engagement de Manon Massé.

Il est d’ailleurs particulier qu’une personne aussi partisane d’une réelle démocratie et qui oeuvre en ce moment même à la participation citoyenne des personnes les plus vulnérables de sa circonscription, dont les personnes en situation d’itinérance, soit elle-même la victime d’un tel déni de démocratie. La sensibilité de notre députée à l’égard de ses électeurs et électrices fait d’elle, pour reprendre des termes à la mode, un « excellent rapport qualité/prix » de représentativité à l’Assemblée nationale. Son action est à l’image des limites du territoire qu’elle couvre et de ces pauvres gens qu’elle n’omet pas d’écouter ni de représenter. Notre circonscription, avec ses frontières actuelles, requiert une telle sensibilité, et lui enlever cette spécificité historique consiste à faire preuve d’une méconnaissance des réalités locales qui pourrait s’avérer lourde de conséquences.