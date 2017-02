Disparition de Sainte-Marie–Saint-Jacques, une indignité

Je suis né à Montréal. J’y ai vécu toute ma vie. J’ai parcouru ma ville à pied, à vélo, à patins dans toutes les directions et j’ai élu domicile dans pratiquement chacun de ses quartiers à un moment donné de ma vie. Je connais cette ville comme le fond de mon coeur, j’ai assisté à ses moments de grandeur, j’ai été le spectateur d’épisodes dramatiques qui ont émaillé son histoire récente et j’ai été témoin des affronts terribles dont elle a été trop souvent victime.

La reconfiguration de la carte électorale, si elle se confirme, figurera parmi les pires indignités que Montréal aura encaissées. Il s’agit d’un formidable soufflet servi à la population qui occupe la circonscription Sainte-Marie–Saint-Jacques. Qu’un groupe d’individus, nommés par Dieu sait qui, ait trouvé le moyen de fondre le Centre-Sud avec un centre-ville cossu suggère que plusieurs des soupçons que la population cultive à l’encontre de ses institutions sont fondés :

Ces personnes n’ont aucune espèce de respect pour l’histoire. Oser imaginer que le quartier, témoin de l’exécution des patriotes, des grands mouvements sociaux de la crise de 1929, des nuits endiablées de la métropole, puisse parler d’une même voix qu’un châtelain réfugié au sommet d’une tour relève du délire. Ou du cynisme.

Ils n’ont probablement jamais mis les pieds dans un faubourg de Montréal : pour eux, pour elles, toute la richesse tirée de la tradition populaire n’est rien, rien comparée au bon goût des histoires proprettes filtrant des beaux quartiers.

Ils ne s’intéressent aucunement au sort des habitants du quartier, y compris les personnes figurant parmi les plus défavorisées de Montréal : qu’est-ce qu’un beau, bon, gras député libéral (soyons lucides : une plante verte y serait élue si elle se déclarait libérale. D’ailleurs…) de Uptown peut connaître des réalités propres à la circonscription qui risque de disparaître : diversité sexuelle, itinérance, consommation de drogue, nightlife, fins de mois désespérantes, vie de quartier, chômage, analphabétisme, prostitution ? Strictement rien.

Cette grande mascarade menée tambour battant, et dans la plus grande discrétion, par (roulement de tambour, trompette) la Commission de la représentation électorale du Québec sert encore une fois à museler les plus démunis, à noyer leurs réclamations dans un éventuel discours lénifiant serti de bons mots absolument vides de sens servi par un patricien : vivre-ensemble, tolérance, mieux-être et tout ce charabia qu’on nous impose depuis trop longtemps sans y croire une seconde.

Cette commission répond à une demande servie par le pouvoir, point final. Un rapport précédent, qui ne plaisait point à nos seigneurs, a été littéralement déchiré. Voici la mouture préapprouvée par ceux-là mêmes qui, depuis trop longtemps, s’appliquent à déshériter les moins bien nantis du Québec et, surtout, de Montréal.

Nous devons nous opposer à cette réforme. S’il s’agit d’assurer une meilleure représentation des Québécois à l’Assemblée nationale, le charcutage doit s’opérer ailleurs. Fondre Marquette et Jacques-Cartier, par exemple, me semble moins ridicule que ce qui est proposé ici. Mais il est vrai que les libéraux perdraient un député au change. Facteur déterminant.