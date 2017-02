Prendre acte et se regarder

Au lendemain du drame de Québec, alors que toute la classe politique retient ses analyses et fait preuve d’une réserve de circonstance, Paul St-Pierre Plamondon, conseiller spécial du chef du Parti québécois, publiait une lettre dans Le Devoir pour tenter d’apporter son éclairage sur les événements.

Dans ce texte intitulé « De l’urgence de se pencher sur l’impact des médias sociaux sur nos démocraties », il pointe l’ère numérique qui nous a transportés dans un monde où les opinions et les perceptions prennent souvent le pas sur les faits, ce qui crée un terrain favorable à l’intolérance et à la discrimination. Il profite aussi de cette tribune pour affirmer son opposition à l’idéologie de Donald Trump. D’accord.

Mais j’ai un malaise à lire ces propos de la plume d’un porte-parole du parti qui, depuis plusieurs années, à coup de débats identitaires sur la laïcité, les « accommodements raisonnables » et autres charte des valeurs, tente de jouer sur les cordes sensibles des Québécois et mange volontiers à l’auge du populisme par tous les moyens, dont justement les médias sociaux et autres médias de désinformation.

Cet article m’est franchement apparu comme une tentative plutôt malhabile de faire un écran de fumée sur une réalité qui rattrape ce parti présentement. Il me semble que, plutôt que de s’agiter, le PQ devrait par les temps qui courent faire preuve d’humilité et prendre un peu de recul, se taire, faire les bilans qui s’imposent et admettre que certains de ses enlignements politiques des dernières années étaient de nature à alimenter, chez nous, une mouvance d’extrême droite en général et d’islamophobie en particulier.