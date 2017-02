«À celles et ceux que j’ai pu offenser malgré moi, sachez que je le regrette sincèrement», dit Gerry Sklavounos

Gerry Sklavounos « regrette sincèrement » d’avoir « offensé malgré [lui] » des gens dans le passé. Le député dit toutefois n’avoir posé aucun geste déplacé, mettant sur le dos d’un humour « maladroit » ou de « compliments polis » les allégations dont il fait l’objet.

Accompagné de son épouse, le député visé par des allégations de gestes déplacés envers les femmes a lu une déclaration de trois pages, qu'il a également publié sur Facebook, et a répondu aux questions des médias pendant près d’une trentaine de minutes jeudi matin.

Il a refusé de faire le moindre commentaire concernant la plainte d’agression sexuelle déposée par Alice Paquet, plainte rejetée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales la semaine dernière. Il a indiqué avoir trouvé très difficile cette période, soulignant qu’il a perdu du poids.

M. Sklavounos n’a pas identifié précisément de geste, de parole ou de situation dans laquelle il aurait été déplacé dans le passé. Il a plaidé avoir une personnalité extravertie qui aime détendre l’atmosphère, qui joue parfois au « petit charmeur ». Il dit avoir réalisé depuis que certains commentaires ne passent pas.

« Je suis volubile, je suis une personne qui, si elle peut, va donner un compliment poli, a-t-il dit aux nombreux journalistes présents dans sa circonscription. Si je peux inviter les gens à sortir, pour alléger l’atmosphère à l’Assemblée nationale, je le fais. »

« Je réalise aujourd’hui que certaines personnes ne veulent pas avoir ce type de paroles ou d’attention. Je dis pour ces personnes là : je suis vraiment désolé si jamais j’ai pu les rendre inconfortable. Et je serai beaucoup plus prudent et réservé à l’avenir. »

Quel comportement ? Quels gestes ? À ces questions, il a indiqué : « Aucune personne ne s’est plainte directement. Personne ne m’a mis au courant. Ce que j’ai appris, je l’ai appris comme vous ne lisant le journal. Et la façon dont c’est établi dans les médias, ce n’est pas tout à fait clair. »

Il a indiqué qu’il veut parfois « faire le clown », et que « si jamais dans mes tentatives de socialiser, de créer des liens, j’aurais pu offusquer ou rendu inconfortable quelqu’un, je le regrette, je serai plus prudent. »

M. Sklavounos entend retourner à l’Assemblée nationale dès la semaine prochaine.

Réactions à Québec

À sa sortie du Salon bleu, la vice-première ministre, Lise Thériault, s’est abstenue de tout commentaire sur le fond et la forme de la première sortie médiatique de M. Sklavounos depuis la fin octobre.

Les élus libéraux discuteront prochainement d’un éventuel retour du député de Laurier-Dorion dans le caucus du Parti libéral du Québec, a-t-elle expliqué jeudi midi. « Je répondrai à vos questions à partir du moment où nous nous serons réunis en caucus et que nous aurions discuté du sujet, je vais garder exactement la même position que le premier ministre et le premier ministre a clairement dit la semaine passée que ce n’était pas une réintégration automatique de la part de M. Sklavounos et qu’il se réservait le droit comme chef de formation politique de prendre la décision finale et c’est tout », a-t-elle affirmé dans un impromptu de presse.

Le premier ministre Philippe Couillard n’était pas présent sur la Colline parlementaire jeudi avant-midi. Il a pris part à l’annonce de GE Aviation de projets totalisant 238 millions de dollars à Bromont.

L’affaire Sklavounos a jeté dans l’embarras le gouvernement libéral, a souligné sans détour la ministre Rita De Santis. « C’est normal qu’on soit un petit peu mal à l’aise, c’était un collègue », a-t-elle dit, rappelant elle aussi que les élus libéraux décideront « ensemble » du sort de M. Sklavounos.

« Nous sommes surprises et déçues », a de son côté déclaré la whip du Parti Québécois, Carole Poirier. Elle déplore notamment que M. Sklavounos n’ait exprimé « aucun regret, excuse ou mots forts pour reconnaître qu’il y a eu manquement. » « Il dit qu’il est extravagant, volubile, spontané… Ce n’est pas la reconnaissance que nous attentions. »

La députée s’est aussi étonnée que M. Sklavounos dise n’avoir été avisé par personne que ses comportements dérangeaient alors qu’une intervention avait été faite par son parti il y a quelques années. « Le whip du Parti québécois avait parlé avec le whip du Parti libéral », a-t-elle dit en déplorant que le message ne se soit pas rendu au principal intéressé.

Le PQ ne demande pas la démission de M. Sklavounos comme député mais estime qu’il doit être exclu du Parti libéral.

L’élue solidaire Manon Massé s’est dite « pas impressionnée » du tout par l’allocution de Gerry Sklavounos. Elle déplore qu’il ait, selon elle, banalisé des paroles et des gestes inappropriés posés à l’égard de femmes à l’Assemblée nationale. « Ces discours-là de vieux mononcles cochons qui se trouvent drôles, tous seuls d’ailleurs, nous autres les femmes, on sait c’est quoi », a-t-elle lancé en conférence de presse.