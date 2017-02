Carte électorale: le PQ et la CAQ appuient Massé

La députée solidaire Manon Massé obtient l’appui à la fois du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec dans sa campagne pour sauvegarder la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Jean-François Lisée (PQ) et François Legault (CAQ) se sont tour à tour indignés mercredi du nouveau projet de carte électorale esquissée par la Commission de la représentation électorale (CRE). « Le processus n’est pas acceptable. C’est un déni de démocratie de dire : “Bon, on va abolir votre circonscription qui a des caractéristiques socioéconomiques très particulières et puis, c’est ça” », a affirmé M. Lisée, rappelant du même souffle que « tout le monde [a pu se] prononcer » sur l’ancien projet de fusionner les circonscriptions d’Outremont et de Mont-Royal. De son côté, Mme Massé a appelé le « fier monde » du centre-sud de Montréal à exprimer haut et fort leur désaccord avec l’idée de créer la circonscription de Ville-Marie notamment à partir des lambeaux des circonscriptions actuelles de Sainte-Marie–Saint-Jacques et de Westmount–Saint-Louis au Directeur général des élections du Québec (DGEQ).