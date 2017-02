Une solution politique à un enjeu lancinant

Le premier ministre Philippe Couillard a parfaitement raison : après la tuerie de la grande mosquée de Québec, qui fut suivie par un élan de fraternité de la part de la population, l’adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État contribuerait à rassurer les citoyens. Une telle unanimité des parlementaires enverrait le signal qu’il est enfin possible de s’entendre sur des enjeux identitaires qui divisent les Québécois depuis dix ans.

Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec ont accepté la main tendue du premier ministre. Mais ils lui ont demandé d’inclure dans le projet de loi la recommandation de la commission Bouchard-Taylor qui porte sur l’interdiction faite aux agents de l’État exerçant un pouvoir de coercition — juges, policiers, gardiens de prison — de porter des signes religieux. Les deux partis abandonneraient leur exigence voulant que l’interdiction soit étendue aux enseignants et aux éducatrices des garderies subventionnées. Sur la base de ce compromis, ils voteraient en faveur du projet de loi 62.

De son côté, Québec solidaire, dont la position sur le port des signes religieux est calquée sur Bouchard-Taylor, pourrait également voter en faveur du projet de loi 62 si le gouvernement Couillard se pliait à la recommandation de la commission. Bref, l’unanimité sur le projet de loi 62 est à portée de main.

Or Philippe Couillard a rejeté la proposition de l’opposition. Il a fait valoir que le projet de loi 62, qui définit la neutralité religieuse de l’État, encadre les accommodements religieux et impose l’obligation de fournir ou de recevoir les services de l’État à visage découvert, est « un arbre de consensus » solide, un minimum, somme toute, sur lequel tout le monde s’entend.

Qui plus est, il n’est pas question qu’il marchande ses principes, a-t-il dit, en se posant comme le champion des droits individuels protégés par les chartes.

Nulle part dans le projet de loi il n’est mention de signes religieux. L’obligation du visage découvert serait imposée pour des motifs portant sur la sécurité, l’identification ou la communication. Et ce n’est que pour ces motifs que les possibles accommodements pourraient être refusés.

Le projet de loi ne porte pas plus sur le niqab ou la burqa que sur la cagoule ou le masque à gaz. Rien à voir avec le fait qu’avoir des rapports à visage découvert fait partie la vie en société, au Québec comme ailleurs. Et que le port du niqab et de la burqa « est l’instrumentalisation de la religion pour des fins d’oppression et de soumission », comme l’affirmait Philippe Couillard en janvier 2014. Le tchador faisait également partie de ces vêtements d’oppression et de soumission, ajoutait-il. Il faut croire que les grands principes dont se drape Philippe Couillard ont changé depuis trois ans.

Les dispositions sur le visage découvert du projet de loi 62 sont en fait une astuce juridique que le gouvernement utilise pour faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est arrivée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en novembre dernier, accusant le gouvernement Couillard de vouloir faire du « profilage religieux » et d’exercer une « discrimination indirecte » envers les femmes qui, en raison de leurs croyances religieuses sincères — le critère de la Cour suprême —, portent le niqab ou la burqa.

Évidemment, différents juristes ont différents avis sur la question. Au gouvernement, on soutient que le projet de loi 62 est « plaidable », d’autant plus que, grâce à des accommodements, les citoyennes qui portent le niqab ou la burqa pourraient se soustraire à l’obligation du visage découvert. D’autres juristes estiment que cette disposition, si elle touche de simples citoyennes, pourrait être jugée contraire aux chartes, mais que, par contre, l’interdiction faite aux employés de l’État exerçant un pouvoir de coercition passerait le test des tribunaux.

Mais, de toute façon, le premier ministre soutient qu’il s’agit d’un « enjeu inexistant » puisqu’aucun policier ne porte de signes religieux. Ce qu’il défend, c’est un minimum qui permet au Québec de ne trop pas s’éloigner de la norme canadienne.

Or trois partis, qui représentent une majorité des électeurs, proposent ce qui apparaît comme le véritable consensus québécois en la matière et une occasion, pour le premier ministre, d’obtenir un vote unanime sur une question qui déchire la population depuis trop longtemps. Il doit délaisser son approche légaliste, reposant sur d’hypocrites avocasseries, pour accepter une solution politique qui, sait-on jamais, pourrait s’avérer pérenne.