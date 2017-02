Le PQ, «un parti figé, conservateur et vieillissant», selon St-Pierre Plamondon

Paul St-Pierre Plamondon n’y va pas par quatre chemins. Le PQ était un « parti réformiste, inventif et brasse-camarade ». Il est aujourd’hui « un parti figé, conservateur et vieillissant », aux allures de « club social », écrit-il dans un rapport coup-de-poing.

Plusieurs Québécois ont le sentiment que le parti politique fondé par René Lévesque « s’est défait de ses racines humanistes », note le conseiller spécial au renouvellement du PQ. « Certains membres de longue date soulignent qu’à sa fondation, le PQ était un parti innovateur au service de valeurs humanistes avec un mélange d’idéalisme et de pragmatisme, ce qui nous a bien servis, alors qu’après 1995, il est devenu plus utilitariste et plus électoraliste », écrit-il dans un document préliminaire de 41 pages.



L’avocat de 39 ans a constaté aux quatre coins du Québec un « désintérêt vis-à-vis [de] la politique et [du] souverainisme ». « On retrouve chez les membres un sentiment partagé selon lequel l’argumentaire n’a pas été actualisé ni communiqué, de sorte qu’il n’y a aucune appropriation du destin national par la génération montante », conclut-il après avoir consulté quelque 1800 personnes, dont de nombreux « Québécois à qui le PQ n’avait pas parlé depuis longtemps ».

[Le parti compte aujourd'hui] beaucoup plus de membres âgés de moins de 40 ans (12 680) qu’il y en avait il y a 15 ans (8190). Paul St-Pierre Plamondon

Ainsi, M. St-Pierre Plamondon appelle le PQ « à actualiser son argumentaire et à laisser la relève se l’approprier ». Pour l’heure, le PQ ressemble à un « club social de gens qui, quoi que très sympathiques et faciles d’approche, se connaissent depuis longtemps et [...] s’autosuffisent ».



108 recommandations



Pour redynamiser le PQ, il propose pas moins de 108 recommandations, parmi lesquelles on trouve :

demeurer cohérents et clairs en tout temps, tant pendant la préparation des prochaines élections que durant le mandat;

préparer une trousse d’accueil pour les nouveaux militants;

ranger toutes les pancartes de 1995 et tout le matériel nostalgique pour créer du matériel de 2017 en source ouverte;

centrer les communications du PQ autour d’un discours constructif et positif;

canaliser la frustration des gens vers des solutions constructives;

demander aux caribous d’être plus empathiques et respectueux envers les non-caribous;

développer un rapport à l’anglais différent de celui des baby-boomers.

L’ancien aspirant-chef du PQ s’était vu confier à l’automne 2016 le projet « Osez repenser le PQ » par Jean-François Lisée. Il a pris au mot ce dernier.



« On a demandé à Paul St-Pierre Plamondon d’aller écouter les gens — les gens qui sont dans le parti et les gens qui ne sont pas dans le parti — pour qu’il nous dise quelle est [leur] perception de ce qui cloche. Puis, on en a eu pour notre argent ! » a lancé le chef du PQ, Jean-François Lisée, dans un point de presse mercredi.



M. Lisée dit s’affairer à « beaucoup mieux connect[er le PQ] sur la jeunesse, sur la diversité, sur le monde de l’entreprise ». Le prochain congrès-jeunes sera l’occasion d’esquisser quelques pistes de solution, a-t-il fait remarquer.



La question des signes religieux



M. St-Pierre-Plamondon a noté au fil des derniers mois que « la quasi-totalité des jeunes » qu’il a rencontrés a « peu d’intérêt pour le débat sur les signes religieux » alors qu’à l’Assemblée nationale l’aile parlementaire péquiste multiplie les efforts pour renforcer le projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État. « L’identité québécoise, si elle se limite à rimer avec laïcité, ne soulève aucun intérêt au sein de ce groupe d’âge, bien qu’ils ne soient pas contre le principe de laïcité pour autant. Ils s’attendent à juste titre que l’identité soit plutôt fondée sur la culture et la langue et souhaitent que le Parti Québécois ait un plan convainquant en ce sens », écrit M. St-Pierre Plamondon.



M. Lisée a pris la balle au bond mercredi avant-midi. « Ma première question au premier ministre c’était de prendre des mesures significatives pour faire reculer la discrimination, le racisme, et faire augmenter l’intégration. Et ça, c’est un message auquel on croit, mais ça tombe bien, c’est un message auquel les jeunes croient. La décision qu’on a prise de tourner le dos au pétrole et de proposer des solutions vertes pour le Québec, c’est un message auquel les jeunes croient. Ça tombe bien : on y croit », a-t-il déclaré.



La députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, s’est dite sûre de voir le PQ rallier « encore plus de jeunes en vue de l’élection de 2018 ». La nouvelle élue, qui est âgée de 24 ans, a qualifié de « très intéressant à plusieurs égards » le Rapport Plamondon. « Je ne dirais pas qu’on est déconnectés, par contre. Je vois un peu qu’est-ce qu’il veut dire, je pense qu’il faut davantage revenir à la base du Parti québécois, les valeurs de sociale démocratie par exemple. Il faut aussi être plus à l’écoute de la population, pis ça, c’est quelque chose que Jean-François Lisée veut faire », a-t-elle affirmé dans une mêlée de presse mercredi avant-midi.

Un parti vieillissant

Le PQ comptait 89 000 membres en janvier 2017, dont plus de 60 000 sont âgés de plus de 55 ans (68 %).

Par ailleurs, le PQ comptait 12 680 membres âgés de 16 à 40 ans (14 %) et 15 710 membres âgés de 40 à 55 ans (18 %). « Le Parti québécois est considéré à juste titre comme un parti vieillissant. […] Ces données sont saisissantes, mais il importe de souligner qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une tendance lourde qui touche tous les partis politiques », souligne M. St-Pierre Plamondon.

Le conseiller spécial au renouvellement du PQ prend toutefois soin de mentionner que le parti politique fondé par René Lévesque compte aujourd’hui « beaucoup plus de membres âgés de moins de 40 ans (12 680) qu’il y en avait il y a 15 ans (8190) ».