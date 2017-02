Aide à Bombardier: une raison de faire l’indépendance, selon Lisée

Le rapport de Paul St-Pierre Plamondon qualifie le PQ de parti «figé, conservateur et vieillissant»

Le chef péquiste Jean-François Lisée a bien accueilli le rapport de Paul St-Pierre Plamondon qui critique pourtant très sévèrement son parti.

Comme le révélait Le Journal de Québec mercredi, le rapport de M. St-Pierre Plamondon dépeint le PQ comme un parti « figé, conservateur et vieillissant » et un « club social de gens qui […] se connaissent depuis longtemps et qui s’autosuffisent ».

M. Lisée avait lui-même commandé ce rapport sur les moins de 40 ans, la diversité et les entrepreneurs. Invité à commenter son contenu, il a dit que le parti était « en mode lucidité et solutions » et qu’il y avait « plein de trucs intéressants » dans les 108 recommandations.