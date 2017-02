Tamara Thermitus nommée présidente de la CDPDJ

L’avocate Tamara Thermitus a été nommée présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) du Québec par l’ensemble des élus de l’Assemblée nationale mardi. Elle remplacera Jacques Prémont, qui avait quitté ses fonctions il y a un an pour devenir recteur de l’Université d’Ottawa. Le nom de Me Thermitus circulait depuis un moment, mais ces échos avaient été accompagnés de rumeurs concernant l’opposition du Parti québécois à sa nomination. Née à Port-au-Prince, Tamara Thermitus a d’ailleurs obtenu le Mérite du Barreau pour son action au service de la lutte contre la discrimination et les inégalités.