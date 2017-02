La circonscription de Manon Massé vouée à disparaître

Le malheur s’abat sur Québec solidaire. La formation politique de gauche a appris avec consternation mardi après-midi que la Commission de la représentation électorale (CRE) propose ni plus ni moins que de rayer de la carte la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Celle-ci est actuellement détenue par l’une de ses deux seuls représentants à l’Assemblée nationale, Manon Massé.



À sa sortie du Salon bleu, l’élue solidaire ne cachait pas son amertume. Elle a dit à la presse être victime d’un « déni de démocratie » puisqu’elle n’a pu plaider auprès de la CRE pour le maintien de la circonscription du centre-sud de Montréal sur la carte électorale. Cette annonce survient moins d’un mois après le départ de la vie politique de Françoise David.



Les gens de la classe populaire, les gens ordinaires, bien, ils auraient peut-être aimé ça savoir qu'ils faisaient partie des hypothèses de disparition de ce milieu naturel, depuis la fondation de Montréal qui s'appelle le centre-sud de Montréal. Manon Massé, députée de Québec solidaire

Fusion mise de côté

La CRE a rejeté la possibilité de fusionner les circonscriptions d’Outremont et de Mont-Royal, privilégiant plutôt de créer la circonscription de Ville-Marie à partir de « parties des circonscriptions électorales actuelles de Saint-Henri−Sainte-Anne, de Sainte-Marie−Saint-Jacques et de Westmount−Saint-Louis ».

La CRE dit respecter les communautés naturelles du centre-ville de Montréal en fusionnant en quelque sorte la partie est de l’actuelle circonscription de Westmount–Saint-louis et la partie sud-ouest de l’actuelle circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, « les critères d’ordres démographique, géographique et sociologique tels que la densité de la population et son taux relatif de croissance, la configuration de la région, l’accessibilité, la superficie, les frontières naturelles du milieu et les territoires des municipalités locales ».



« Ces éléments ne sont toutefois pas limitatifs. C’est pourquoi la Commission considère également des facteurs tels que le sentiment d’appartenance des citoyens, la communauté d’intérêts, la présence de pôles de développement régionaux, le patrimoine culturel et historique, les limites des quartiers urbains et les différentes limites administratives sur le territoire », précise-t-elle dans un rapport déposé à l’Assemblée nationale mardi après-midi.



Autres propositions



La Commission maintient sa proposition de faire passer à la trappe la circonscription de Saint-Maurice, ce que la ministre Julie Boulet a déploré. Le libéral Pierre Giguère avait arraché Saint-Maurice des mains du député péquiste sortant Luc Trudel lors du dernier scrutin, en 2014.



En revanche, les Laurentides et Lanaudière compteront deux députés de plus à l’Assemblée nationale au lendemain des élections générales de 2018 si la seconde proposition de la CRE, dévoilée mardi, est adoptée dans sa forme actuelle.



La CRE plaide depuis un moment pour la création de deux circonscriptions dans cette région, qui a « connu la plus forte croissance au Québec quant à son nombre d’électeurs » : Les Plaines (Sainte-Anne-des-Plaines, portions de Mirabel et Terrebonne) et Prévost (Piedmont, Prévost, Saint-Sauveur).