Pas de compromis sur les principes, dit Couillard

Le projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État s’engouffre dans une impasse politique. Par principe, le premier ministre Philippe Couillard a refusé net mardi de l’amender afin d’interdire aux employés de l’État en position de coercition d’arborer un signe religieux, et ce, même s’il obtiendrait de cette façon l’appui des partis d’opposition.

Enclin au « compromis », le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a profité de la rentrée parlementaire, mardi, pour lui proposer un marché : la CAQ appuiera le projet de loi 62, mais celui-ci doit interdire aux policiers, aux procureurs, aux juges et aux gardiens de prison d’arborer des signes religieux. « Pour faciliter l’adoption du projet de loi sur la neutralité religieuse, la CAQ est prête à faire un compromis et à exclure les enseignants de la liste des interdictions. [Une telle interdiction] restera dans le programme, par contre, de la CAQ pour l’élection générale, l’année prochaine », a expliqué M. Legault dans un point de presse.

M. Couillard refuse de donner suite à cette recommandation du rapport de la commission Bouchard-Taylor puisque cette concession équivaudrait, selon lui, à renier l’essence de son engagement politique. « Si on vient en politique, c’est pour défendre des principes fondamentaux. Moi, je ne lui demande pas de marchander ses principes. Qu’il ne me demande pas de marchander les miens », a-t-il déclaré lors de la période des questions.

D’autre part, le chef du gouvernement a dit craindre une « dérive » dans ce nouvel épisode du débat identitaire québécois. « Le risque […] est considérable », a-t-il fait remarquer. Dans cet esprit, il a invité les élus à « adopte[r] rapidement ce sur quoi [ils sont] tous et toutes d’accord », c’est-à-dire l’obligation de donner ou de recevoir des services de l’État à visage découvert. « Ou bien on bloque sur les sujets sur lesquels on n’est pas d’accord. »

Le gouvernement libéral minerait la légitimité de l’éventuelle loi 62 s’il force son adoption en dépit de l’absence d’appui au sein des partis d’opposition, a fait valoir le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée. « Voir rassemblés les députés de différents partis autour de quelque chose qui fixe les règles du vivre-ensemble, ça donnerait une légitimité, ça apaiserait aussi les opposants. […] On leur dirait : “Regardez, là, cette volonté, elle est vraiment partagée” », a-t-il soutenu en point de presse. Selon lui, la décision de M. Couillard de saisir ou de repousser la main tendue des partis d’opposition « va peser lourd sur son bilan ».

Mais, à la question « Les élus péquistes voteront-ils en faveur du projet de loi même s’il ne prévoit pas d’interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État en position de coercition ? », M. Lisée a répondu du tac au tac : « Je ne vous dirai pas oui ou non parce que ce ne serait pas utile politiquement. »

Hommage aux victimes

Les élus ont observé une courte trêve durant la journée, afin d’honorer les victimes de l’attentat terroriste à la grande mosquée de Québec. Les querelles partisanes se sont tues durant une minute de silence durant laquelle les députés se sont recueillis à la mémoire des disparus — Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane et Aboubaker Thabtiet. « Nous devons bien réfléchir ensemble sur ce que ce drame signifie pour notre société québécoise », a déclaré M. Couillard en chambre, appelant du même souffle l’Assemblée nationale à donner un sens profond à l’expression « vivre ensemble ». « C’est bien plus qu’une expression, c’est concrètement des décisions que nous prenons, entre autres ici, à cette Assemblée. C’est un état d’esprit, une manière de vivre, c’est se parler, se comprendre, mais surtout se respecter », a-t-il soutenu.