Les hostilités reprennent à l’Assemblée nationale

La trêve politique, tacite depuis l’attentat terroriste à la grande mosquée de Québec, s’est rompue brutalement lundi. À quelques heures de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale, Amir Khadir a taxé le bureau du premier ministre de « racisme systémique ».

Après un décompte rapide, l’élu solidaire a relevé que les personnes issues de minorités visibles constituent moins de 2 % des 400 à 500 nominations faites bon an mal an par le ministère du Conseil exécutif. « Personne ne peut prétendre aujourd’hui que M. Philippe Couillard est raciste, d’accord ? » a-t-il précisé à l’issue du « caucus présessionnel » de sa formation politique lundi après-midi. « Mais le bureau du premier ministre, depuis des années — c’était comme ça aussi dans le temps de M. Charest, qui n’est pas plus raciste — [désigne à différents postes clés au sein de l’État une poignée d’individus racisés]. Donc, même si le responsable ne fait pas de discrimination raciale […] la manière dont c’est conçu […] fait en sorte qu’il y a une exclusion systématique, ce qu’on appelle donc “racisme systémique”. »

La coporte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a demandé au gouvernement Couillard de mettre sur pied une commission sur le racisme systémique. « L’heure n’est plus aux bons sentiments. Elle est à l’action », a-t-elle insisté. Le ton était donné.

D’autre part, les élus solidaires ont réitéré lundi leur refus d’appuyer le projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État, qui, selon eux, fait fi du « plancher minimum consensuel » des recommandations de la commission Bouchard-Taylor. M. Khadir a reproché aux libéraux d’appeler l’Assemblée nationale à adopter à l’unanimité le projet de loi 62 — « en deçà de toutes les attentes » — après « avoir été dans l’inaction la plus totale » depuis le coup d’envoi des travaux de la commission Bouchard-Taylor il y a 10 ans.

Se refusant de rédiger une « charte sur le linge », l’auteure du projet de loi 62, Stéphanie Vallée, s’est abstenue de donner suite à la recommandation du rapport Bouchard-Taylor (2008) d’interdire aux employés de l’État en position de coercition, c’est-à-dire les policiers, les procureurs, les juges et les gardiens de prison, d’arborer un signe religieux. Qui plus est, la ministre de la Justice a répété tout au long de l’automne que l’obligation de donner ou de recevoir des services de l’État à visage découvert ne vise pas à renforcer la neutralité religieuse de l’État, mais plutôt à renforcer la « sécurité » et faciliter l’« identification et le niveau de communication ».

« Bien sûr, d’autres partis pourraient dire : “Bien, moi, je pense qu’il aurait fallu aller encore plus loin pour ceci ou cela.” À ces partis de faire valoir ce point de vue lors de la prochaine campagne électorale. Mais, au moins, on aura posé un geste qui est attendu depuis longtemps [c’est-à-dire interdire le visage voilé lors de la prestation et la réception de services de l’État] », a déclaré M. Couillard vendredi dernier. Au terme d’une semaine éprouvante durant laquelle la vie de six membres de la communauté musulmane de Québec a été arrachée par un terroriste, il avait appelé les partis d’opposition à « adopter ensemble » le projet de loi inscrit au feuilleton depuis 20 mois « dans une unanimité qui rassurait la population sur ces enjeux » de vivre-ensemble au cours de la session d’hiver.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a dit lundi prendre au mot le premier ministre. « Il dit : “On devrait viser l’unanimité.” Il y a pas mal “unanimité” sur Bouchard-Taylor », a-t-il affirmé, impatient de prendre connaissance des amendements au projet de loi 62 élaborés par Mme Vallée.

M. Lisée a dit en outre espérer la reprise de l’examen du projet de loi 62 dans un climat serein au Parlement. « Moi, j’ai essayé de montrer l’exemple la semaine dernière, mais j’attends toujours que le premier ministre admette qu’il a eu des mots un peu déplacés lorsqu’il a dit que c’était intolérant de débattre de ces choses-là, M. Legault de faire des publicités mensongères sur les tchadors ou madame Massé dire qu’on était en état d’islamophobie systémique au Québec. Je pense que ç’auraient été des choses sur lesquelles j’aurai aimé les entendre revenir pour montrer l’exemple pour la suite », a-t-il lancé lors d’une entrevue en fin de journée à ICI RDI. « J’ai encore espoir. »



Avec Marie-Michèle Sioui et La Presse canadienne