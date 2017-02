«Allah Akbar»: Philippe Couillard appelle au rapprochement

Plusieurs politiciens, dont Justin Trudeau, Régis Labeaume et Philippe Couillard, ont participé à la cérémonie en honneur à trois des victimes de l'attentat, au Centre des congrès de Québec, vendredi.

Le premier ministre Philippe Couillard a reçu une longue et forte ovation vendredi, lors de la cérémonie en l’honneur des victimes de la tuerie de dimanche, lorsqu’il répété les mots « Allah Akbar » (« Dieu est grand » en arabe). Ces mots, a-t-il dit, sont à tort associés uniquement à la violence dans les films et ailleurs.

« On vient de voir aussi à quoi ces mots sont associés pour la communauté », a dit le premier ministre en soulignant que les croyants avaient scandé ces mots pendant la cérémonie religieuse en l’honneur de trois des victimes de l’attentat, Ibrahima Barry, Mamadou Tannou Barry et Azzedine Soufiane.

Citant les mots d’Yvon Deschamps, il a ajouté: « Aimons-nous quand même. Aimons nous jour après jour. »

Labeaume promet un cimetière

La foule a aussi vivement applaudi le maire de Québec, Régis Labeaume, lorsqu’il a promis qu’un premier cimetière musulman serait établi dans la capitale. Dans un bref discours, le maire s’est aussi adressé directement au fils d’une des victimes, Ilies Soufiane, 15 ans, pour lui dire que sa fille Corrine avait participé à la vigile de lundi « par solidarité avec lui » et qu’elle faisait dire qu’elle « l’aimait ».

Le premier ministre Justin Trudeau a quant à lui réitéré qu’il fallait réfléchir « aux paroles qui excluent » et au tort que les mots « peuvent causer ».

Jeudi soir, la police de Québec avait justement arrêté un jeune homme de 20 ans pour « incitation publique à la haine » en raison des propos qui ont circulé sur les médias sociaux.

Se montrer solidaires

Dans la salle, beaucoup de gens pleuraient, surtout après l’arrivée des trois cercueils. Ils sont venus par milliers au Centre des congrès sur l’heure du dîner pour cette cérémonie calme, mais forte en émotions.

La salle avait été divisée en deux sections : une pour ceux qui souhaitaient prier et l’autre pour ceux qui souhaitait seulement y assister et manifester leur solidarité.

Camille Bisson, une jeune infimière, était présente en compagnie de sa collègue Feten Karia, une musulmane non-pratiquante. « C’est mon devoir d’être ici. Si je n’étais pas venue, je m’en serais un peu voulu. C’est ma ville et j’ai une responsabilité là-dedans. […] Des fois, les gens disent des choses en l’air qu’ils ne pensent pas, ils sont mal informés. Ils ne sont pas capable de faire la différence, par exemple, entre les musulmans et les gens islamistes. Avant je me disais que ça ne valait pas la peine de parler à ces gens-là mais là, je pense qu’il va falloir qu’on fasse tous un petit peu notre part. »

« Je voulais partager ça avec ma collègue et avec tout le monde ici », a ajouté Mme Karia. « C’est important de se montrer solidaires. »



Juste à côté, quatre adolescents attendaient eux aussi le début de la cérémonie. « Mes amis m’ont montré qu’ils étaient là », a expliqué Karam Drareni. Pointant deux d’entre eux, il a dit qu’ils étaient venus le soutenir, lui ainsi que l’autre musulman du groupe. « Je connaissais une des personnes qui est morte [M. Soufiane]. C’était l’ami de ma mère. Disons que ça n’a pas été ben le fun cette semaine », a-t-il confié.

«Une multitude de solitudes»

La cérémonie religieuse était présidée par l’imam Hassan Guillet, porte-parole du Conseil des imams. Ce dernier a livré un long discours sous le signe de la tolérance et de l’ouverture à l’autre. « Notre ennemi, ce n’est pas Alexandre Bissonnette, c’est notre ignorance », a-t-il dit.

Plus tard, il a affirmé que le tireur était lui aussi « une victime » et qu’avant qu’il devienne un tueur, quelqu’un avait « planté dans sa tête des idées plus dangereuses que les armes ».

Après avoir évoqué l’expression des « deux solitudes » au Canada, il a dit qu’il y avait maintenant « une multitude de solitudes ». « On habite côte à côté et on ne se connaît pas », a-t-il dit. « C’est à nous aussi de s’ouvrir de montrer à nos frères ce que sont les vraies valeurs de l’Islam. »